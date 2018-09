Giải pháp Derma Collagen làm căng da mặt và xóa sẹo

Liệu pháp này tại Solar Spa giúp chị em sở hữu làn da mịn màng, tự tin hơn trong cuộc sống.

Làn da được cấu tạo từ ba lớp: thượng bì, trung bì và hạ bì. Lớp thượng bì nằm ngoài cùng thực hiện nhiệm vụ che chắn, bảo vệ da không bị thấm nước và các chất độc hại từ bên ngoài.

Các khuyết điểm trên da mặt thường thấy như: không đều màu; trắng nhưng không căng mịn; da không săn chắc do cơ địa; vết nhăn do lão hóa; da nám mảng, tàn nhang; có lỗ chân lông to xù và đầy sẹo thâm. Lỗ chân lông vùng mặt chứa bụi bẩn, tạp chất từ môi trường khiến da mặt không thông thoáng, thiếu oxy làm tắc nghẽn sự bài tiết bã nhờn, gây mụn dưới da và mụn cám, mụn còi đen.

Trường hợp trước và sau điều trị giải pháp Derma Collagen Peel tại Solar Spa.

Các khuyết điểm trên bề mặt da là nguyên nhân khiến khuôn mặt bạn không tỏa sáng, già hơn tuổi, luôn có cảm giác khó chịu và thiếu tự tin. Lớp trang điểm khiến da mặt bị lởm chởm, không láng mịn vì không đủ sức che lấp khuyết điểm, để lộ lỗ chân lông to rộng, sần vỏ cam. Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể áp dụng giải pháp Derma Collagen Peel.

Derma Collagen Peel là thủ thuật đơn giản nhưng tỉ mỉ, kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ lấy đi khuyết điểm trên bề mặt da bằng những hoạt chất chống oxy hóa, chất xơ và các loại vitamin và collagen tươi. Giải pháp này không tẩy bào mòn da, giúp da trắng hồng, săn chắc và không ảnh hưởng đến các mô da bên trong. Sau thực hiện, bạn không tốn thời gian nghỉ dưỡng, có thể sinh hoạt bình thường.

Trước và sau trị liệu da tại Solar Spa.

Công thức Derma Collagen Peel có thể lưu giữ làn da tươi trẻ, phòng ngừa chảy xệ, tạo lực đàn hồi cho da ở cấp độ mạnh và kích thích quá trình trao đổi chất. Giải pháp này còn loại bỏ sần sùi, xóa vết nhăn, nám da, tàn nhang, sẹo thâm, sẹo lỗ do mụn, thay đổi tế bào xấu xí trở nên mịn màng hơn...

Ngoài ra, liệu trình này còn có tác dụng khóa chặt các dưỡng chất nằm sâu bên trong da, giúp phóng thích các tinh chất colagen, nuôi dưỡng tế bào hạ bì.

Chị Thu Oanh (TP HCM) cho biết: "Sau một tháng thực hiện giải pháp Derma Collagen Peel, da mình mờ hẳn đốm nâu và mụn, vết chân chim ở khóe mắt khi cười không còn, da căng mịn, đều màu và lỗ chân lông nhỏ hẳn”.

Thu Oanh hài lòng khi trị liệu da bằng Derma Collagen Peel tại Solar Spa.

Solar spa hỗ trợ trị liệu cho nhiều khách hàng, cả nam và nữ bằng phương pháp Derma Collagen Peel và mang lại kết quả cao.

