Giải pháp căng bóng, trắng hồng da mặt

Trắng da mặt vi điểm White Double có thể giúp bạn sở hữu làn da căng mượt để tự tin và thoải mái hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Giải pháp làm trắng từ Nhật Bản

Làn da trắng sáng, rạng rỡ là mong muốn của nhiều chị em. Giải pháp trắng da mặt vi điểm White Double có thể giúp bạn hiện thực hóa mong muốn ấy. Đây là công nghệ mới của Nhật Bản, áp dụng cho những trường hợp bị nám, tàn nhang, da không đồng màu, lão hóa, sẹo thâm, không săn chắc, kể cả người có làn da đen muốn trắng hơn.

Công nghệ này có thể thu hẹp lỗ chân lông khoảng 70% hoặc 80%, hiệu quả có thể kéo dài từ hai đến ba năm.

Trước và sau khi trải nghiệm giải pháp trắng da mặt vi điểm White Double.

Giải pháp này có thể nâng dần mức độ trắng da vùng mặt từ bốn đến bảy tông theo yêu cầu từng người mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với nắng nóng. White Double phù hợp với khí hậu gió và ẩm ướt, những người có công việc phải đi nắng thường xuyên, giao tiếp mỗi ngày không thể sử dụng công nghệ laser, sinh học...

Hiệu quả làm trắng của vi điểm White Double.

Thiết bị vi điểm White Double còn làm da căng bóng trẻ trung ngay lần đầu. Giải pháp này có khả năng loại bỏ các lớp da cằn cỗi do tuổi tác hay tác hại từ môi trường, tăng sinh collagen mới, khắc phục tình trạng da lỏng lẻo, làm mờ vết nhăn sâu vùng trán và hai bên rãnh má, giúp da đàn hồi, chống chảy xệ.

Vi điểm White Double sử dụng đầu nano siêu nhỏ được thiết kế riêng để phun đẩy hoạt chất dinh dưỡng vào tế bào hạ bì, giúp tế bào này phát huy hiệu quả làm trắng. Phương pháp không ủ tê, không tiêm chích, bạn sẽ không có có cảm giác đau đớn hay sưng đỏ. Trong quá trình thực hiện, da mặt có cảm giác mát lạnh, hương thơm tự nhiên từ tế bào tươi dễ chịu và thư giãn.

Bạn có thể trải nghiệm làm trắng da mặt với White double tại Solar Spa để sở hữu làn da căng mượt, trắng hồng sau một liệu trình.

Thành phần chính của vi điểm White Double

Alpha-Arbutin: được chiết xuất từ cây Bearberry - loại cây mọc tại hầu hết các vùng phía Bắc, phía Nam nước Mỹ. Alpha-Arbutin cũng được tìm thấy trong mầm lúa mì, da lê và lá của quả việt quất. Thành phần này có tác dụng cân bằng sắc tố da, làm da bị sạm trắng nhanh, đều màu, loại bỏ các đốm tàn nhang tích tụ lâu ngày.

Hyaluronic acid: là dưỡng chất tự nhiên có sẵn trong cơ thể, có tác dụng giữ ẩm, tăng độ đàn hồi và được chống lão hóa cho da. Từ tuổi 25 trở đi, lượng Hyaluronic acid giảm đáng kể, đó là lúc bạn cần bổ sung lượng lớn Hyaluronic acid từ bên ngoài vào để tránh da mất nước, khô hay bong tróc.

Colagen tươi: đây là công thức níu giữ nét tươi trẻ của làn da, giúp nâng đỡ cơ da chảy xệ và tạo lực đàn hồi cho da. Collagen tươi có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, làm láng mịn da sần sùi, làm mờ nếp nhăn lão hóa, duy trì sự săn chắc trẻ trung của cấu trúc da.

Ngọc trai hạt: có tác dụng làm chậm việc sản xuất melanin, ngăn ngừa mụn trứng cá, làm trắng da, thu hẹp lỗ chân lông. Hạt ngọc trai chứa nhiều canxi (81%), protein (15%), các chất vi lượng (đồng, kẽm, sắt..) và nhiều loại acid amin.

Bột acid ascorbic: bột vitamin C với nồng độ cao 40% có thể chống lại quá trình lão hóa và tia UV. Bột vitamin C không chỉ thúc đẩy quá trình sản xuất collagen quan trọng cho da mà còn thay đổi, khắc phục những vết sẹo thâm do mụn và sạm da bởi nhiều nguyên nhân.

Hạnh nhân và sữa dê: chứa nhiều loại acid có lợi cho tế bào da, có tác dụng hòa tan các chất kết dính trên bề mặt da giúp da dễ dàng tẩy bỏ tế bào chết, lỗ chân lông khô thoáng và mịn màng, phù hợp cho làn da xỉn màu, da khô, thiếu nước.

White Double có ưu điểm sau: nâng dần mức độ trắng da theo yêu cầu; kích hoạt sản sinh collagen, làm da căng bóng; hạn chế sự hình thành melanin ngăn ngừa nám da. Bạn có thể đi biển bình thường mà không sợ da bắt nắng; xóa quầng thâm mắt do cơ địa; ngăn ngừa mụn dưới da...

Liên hệ: Solar Spa

Địa chỉ: 80 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (gần sân bay Tân Sơn Nhất)

Điện thoại: 028.6274.7336 - 028.667 96. 566

Website: solarspa.vn

Tư vấn trực tiếp: 0945 180 788

(Nguồn: Solar Spa)