Detox đúng cách cho dáng chuẩn, da đẹp

Giảm cân bằng detox không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, bài tiết độc tố mà còn giúp giảm cân hiệu quả, da dẻ đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết detox đúng cách.

Chị Linh (30 tuổi, Hà Nội) “khí thế” bừng bừng trong việc giảm cân, sau khi bị chồng chê mũm mĩm. Nghe bạn bè mách, chị Linh chọn detox bằng nước mía pha với bột ớt. Mong muốn giảm nhanh được 7kg mỡ thừa, chị lên kế hoạch chi tiết cho việc detox trong 2 ngày. Vừa đi làm vùa detox, ngày nào chị Linh cũng chỉ uống nước mía pha bột ớt. Nhưng mới đến ngày thứ 6 trong quá trình giảm cân, đồng nghiệp đã phải đưa chị Linh vào bệnh viện vì đau dạ dày dữ dội.

Sai lầm mà chị Linh gặp phải trong quá trình detox giảm cân cũng là tâm sự của nhiều chị em khác. Nhiều người tìm đến detox với mong muốn giảm cân nhanh, mà không thực sự hiểu về nguyên lý hoạt động của phương pháp này.

Detox sai cách có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Hiểu đúng về detox

Detox thực chất là quá trình ăn kiêng để thải độc, thanh lọc cơ thể từ đó giúp giảm cân an toàn, hiệu quả. Nguyên lý của detox dựa trên việc hạn chế nạp vào cơ thể các loại thức ăn thông thường, dùng các nhóm thực phẩm đặc biệt để thanh lọc cơ thể. Sau detox, cơ thể sẽ sạch sẽ, khỏe mạnh hơn. Vì vậy, việc detox khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, bị ốm bệnh là bạn đã áp dụng sai phương pháp.

Tác hại detox sai phương pháp

Một trong những yêu cầu để bạn detox là việc ngừng nạp năng lượng: đường, bột, sữa, dầu mỡ… từ thực phẩm vào cơ thể. Tuy nhiên, bạn cần có chế độ cắt giảm lượng thực phẩm đúng cách, thay vì đột ngột nhịn ăn, khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Detox từ các loại nước ép hoa quả tốt cho cơ thể.

Detox đúng cách, an toàn với cơ thể

Nhiều người không hiểu rõ về detox đã chọn việc uống thuốc giảm cân, nhịn ăn, chỉ uống nước lọc và coi đó là cách thanh lọc cơ thể. Hiểu lầm tai hại này gây rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ thể khi bị thiếu chất dinh dưỡng, sẽ bị mất cân bằng, suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đầu tiên đến hệ tiêu hóa, gan, thận, mật, dạ dày… Làn da của bạn cũng sẽ bắt đầu nổi mụn, khô ráp, rụng tóc, miệng hôi. Điều tai hại hơn là tinh thần của bạn thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, không thể tập trung để học tập, làm việc.

Tùy thuộc vào thể trạng mỗi người và mong muốn đạt được sau quá trình detox, bạn có thể chọn cho mình thời gian thực hiện ngắn dài khác nhau. Có những khóa detox dài hơn 10 ngày, nhưng thông dụng và phù hợp cho mọi đối tượng là có thể áp dụng detox nhanh trong 2-3 ngày.

Bạn cũng nên chọn các cách detox an toàn, thân thiện với có thể như dùng nước ép hoa quả. Với những người có tiền sử dạ dày, rối loạn tiêu hóa nên tránh lạm dụng chanh, bột ớt, trà xanh… Khi chọn hoa quả để chế biến nước ép detox, bạn cần lưu ý chọn hoa quả an toàn, không có chất bảo quản.

