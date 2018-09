Đẩy lùi béo bụng trong thời gian ngắn với giải pháp Lipo Zero

Xấu hổ vì thân hình béo phì, chị Thu Trang nỗ lực thu gọn 18cm vòng eo, giảm đến 3,5kg sau 10 ngày tại Thảo Linh Beauty.

Ngày 13/9 trở thành cột mốc đánh dấu quá trình nghiên cứu và lựa chọn công nghệ giảm béo hiện đại tại Thảo Linh Beauty khi đơn vị đại diện Hàn Quốc chuyển giao phác đồ giảm béo tiên tiến với các kỹ thuật đi máy cho từng bộ phận tích mỡ riêng biệt.

Cũng trong sự kiện, Giám đốc công ty Thảo Linh - bà Vân Thanh mong muốn tạo đột phá mới trong lĩnh vực giảm béo không phẫu thuật, rút ngắn thời gian và đem lại kết quả tốt nhất cho người sử dụng.

Ngày 13/9 diễn ra sự kiện công bố phác đồ trị liệu giảm béo Lipo Zero.

Theo đại diện thương hiệu này, công nghệ Lipo Zero vượt qua kết quả nghiên cứu lâm sàng và demo thực tiễn, giúp thu gọn 15-20 cm vòng eo cùng các bộ phận dễ béo.

Trong lần ra mắt phác đồ trị liệu Lipo Zero, các nhân viên của Thảo Linh Beauty được thử nghiệm giảm béo với công nghệ này. "Chúng tôi muốn mang đến giải pháp giảm béo tốt nhất cho tất cả khách hàng bằng hành động thực tế", Giám đốc Vân Thanh nói thêm.

Chị Thu Trang - trị liệu viên vừa trải qua lần sinh nở đầu tiên sở hữu thân hình to béo - bước vào hành trình giảm béo 10 ngày cùng Lipo Zero. Hành trình lấy lại vóc dáng với 5 công nghệ kết hợp vào Lipo Zero diễn ra như sau:

Giai đoạn đầu chị được ứng dụng bước sóng siêu âm hội tụ RF với nhiệt lượng 0.8MHz tác động hóa lỏng mỡ cứng, sần và thô đồng thời tăng cường trao đổi chất, tái tạo collagen đứt gãy.

Đại diện Hàn Quốc tiến hành chuyển giao kỹ thuật giảm béo cho đội ngũ trị liệu viên Thảo Linh Beauty.

Tiếp theo quá trình hóa lỏng, mỡ thừa được phân hủy theo từng loại với laser tần số 650nm loại bỏ chất béo còn bám dính sót lại trên mô da. Sử dụng lực hút chân không để đẩy hết số mỡ thừa ra ngoài qua đường mồ hôi hoặc tiêu hóa.

Giai đoạn cuối cùng dùng đèn Led và sóng siêu âm bước sóng thấp để làm săn chắc và căng bóng vùng da chảy xệ. Nhờ vậy, chị em lấy lại vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và không còn vết rạn.

Công nghệ giảm béo Lipo Zero có thể cải thiện phần lớn mỡ thừa trong cơ thể, rút ngắn thời gian 7-10 ngày, bạn có thể cảm nhận hiệu quả ngay từ lần đầu. Sau 10 ngày, chị Thu Trang thu gọn được 18 cm vòng eo, giảm đến 3,5 kg và trẻ trung hơn tuổi thật.

Số đo ba vòng cân đối, giảm nhanh 18 cm vòng eo cùng 3,5 kg là kết quả chị Trang đạt được, giờ đây chị tự tin mặc mọi trang phục mà không cần lo lắng.

Thảo Linh Beauty triển khai chương trình trải nghiệm buổi đầu "Giảm béo 0 đồng" dành tặng 35 người đến tư vấn tại TP HCM. Đây là cơ hội giúp chị em trải nghiệm phác đồ trị liệu giảm béo hiện đại Lipo Zero để xinh đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống.

Liên hệ: Thảo Linh Beauty

Địa chỉ: số 6/11 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM (ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Văn Thủ hướng ra bờ kè)

Hotline: 1900.63.69.06

Website:thaolinhbeauty.vn

Facebook:Thammyvienthaolinh

(Nguồn: Thảo Linh Beauty)