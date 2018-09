Da trắng mịn, rạng rỡ nhờ thải độc bằng than tre

Chỉ với 90 phút mỗi tuần thải độc da bằng than tre, làn da bạn có thể trắng lên 2-3 tone màu, se khít lỗ chân lông và láng mịn.

Độc tố khiến da thâm sạm, nhanh lão hóa

Da là một trong 3 con đường để độc tố hấp thụ vào cơ thể (cùng với đường hít thở và ăn uống). Vì vậy, làn da là yếu tố đầu tiên dễ bị nhiễm độc tố như: khói bụi hằng ngày, tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời, mỹ phẩm có hàm lượng chì và thủy ngân cao…

Nếu không thải độc cho da, các bước chăm sóc và dưỡng da khác đều không có tác dụng. Bởi độc tố tấn công vào lớp trung bì - vị trí chứa hầu hết các yếu tố tạo nên vẻ đẹp da như collagen, oxy, protein, sau đó ăn mòn chúng, dẫn đến chất dinh dưỡng bị hao hụt, khiến da bị yếu, xỉn màu, thô ráp, mọc mụn và các dấu hiệu lão hóa khác...

Trong khi đó, rửa mặt và tẩy da chết không thể loại bỏ độc tố bởi chúng chỉ có tác dụng ở bề mặt da và lớp thượng bì. Muốn thải độc cho da, cần đến những công nghệ thải độc chuyên sâu hơn.

Độc tố nằm sâu và len lỏi phức tạp ở cuối lớp trung bì.

Thải độc bằng công nghệ Hàn Quốc Hydrogen

Đây là trị liệu phổ biến của những cô nàng mê làm đẹp Hàn Quốc, giúp họ có làn da mượt mà, cuốn hút. Các độc tố bị hút ra mạnh mẽ từ 2 bước thải độc “kép”:

Với tinh chất thải độc Malachite, các bã bẩn và đốm đen bị loại bỏ nhanh chóng, bạn có thể nhìn thấy những mảng xám đen trên khăn mặt, đó là độc tố kim loại như chì tích tụ trên da.

Trong khi đó, mặt nạ thải độc Hydrogen với thành phần chính là than tre được luyện qua hàng nghìn độ C giúp loại bỏ độc tố thông qua hiện tượng sủi bọt khí chỉ vài phút sau khi đắp mặt nạ. Than tre có tác dụng làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông, làm giảm áp lực cho da, thức tỉnh chức năng da, nâng cao cảm giác mềm mại, mịn màng và tăng độ sáng bóng.

Ngay sau khi thải độc, bạn có thể cảm nhận cảm giác thông thoáng, thanh khiết từ tận sâu trong da, trả lại độ sáng cho da.

Do trang điểm thường xuyên, Á hậu Thế giới người Việt - Victoria Thúy Vy phải thải độc da mỗi tuần một lần tại Svan Clinic & Spa để giữ làn da mịn màng tươi sáng. Xem chi tiết tại đây.

Làm trắng và ẩm da bằng mặt nạ Nhật Bản

Ngay sau bước thải độc, làn da lập tức được bổ sung hàm lượng độ ẩm tự nhiên cao bằng Y-PGA - phát minh mới của Nhật Bản. Công nghệ này giúp các phân tử có khả năng giữ ẩm gấp 10 lần so với Hyaluronic acid (chất giữ ẩm nổi tiếng tương thích với cơ thể con người), khiến da mịn mướt, không bị khô.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất quý giá trong mặt nạ Y-PGA có khả năng kích thích tăng sinh collage, giúp da săn chắc hơn. Tinh chất vitamin C dưỡng trắng làn da sáng hơn 2-3 tone màu chỉ sau vài tuần áp dụng. Bạn có thể tự tin với làn da tươi sáng, giàu sức sống, láng mịn không thua gì phần mềm chỉnh da 360 độ.

Chị Sử Thị Hương (28 tuổi, chuyên viên tín dụng) tăng sáng 2 tone da sau 10 buổi thải độc làm trắng da công nghệ Hydrogen Hàn Quốc. Xem chi tiết tại đây.

Bạn có thể trải nghiệm một buổi thải độc da đầu tiên bằng công nghệ Hydrogen với 560.000 đồng (giảm 60% giá gốc) tại Svan Clinic & Spa. Bên cạnh đó, nhân dịp khai trương chi nhánh 2, Svan Clinic & Spa giảm 30% dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Đăng ký nhanh tại đây.

