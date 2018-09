Cuộc thi 'Queen of the spa' ra mắt tại Campuchia

Ban tổ chức có buổi họp báo gặp gỡ các người đẹp tham gia cuộc thi tại Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 26/2.

Sau hai buổi họp báo tại Hà Nội (ngày 5/1) và TP HCM (ngày 6/2), ban tổ chức cuộc thi "Queen of the spa" (Nữ hoàng ngành làm đẹp), tiếp tục ra mắt tại Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 26/2. Chương trình có sự tham gia của ông David Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Tiến sĩ Hang Borey - đại diện Ban giám khảo, ông Jang Seon Oh - Chủ tịch Hiệp hội vừa và nhỏ Gwangju, đại diện Hàn Quốc và các nhà chính trị gia Campuchia, doanh nghiệp tài trợ chương trình, các ngôi sao và toàn bộ thí sinh tham dự cuộc thi.

Ông David Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông David Trịnh khẳng định về cơ hội và sức ảnh hưởng của cuộc thi đối với phát triển sự nghiệp và thương hiệu cá nhân của mỗi thí sinh tham dự. "Queen of the spa" là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp về tâm hồn nhân cách, lối sống, trí tuệ, của nữ doanh nhân trong ngành làm đẹp. Đây là cơ hội xúc tiến văn hóa, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp các quốc gia có thí sinh tham dự. Ngoài cơ hội rèn luyện bản thân, giao lưu, học hỏi với nhiều thương hiệu làm đẹp hàng đầu của Hàn Quốc cũng như thế giới, nhiều giải thưởng giá trị cũng đang chờ các thí sinh tài năng.

Dàn thí sinh Campuchia tham dự Queen of the spa 2018 ra mắt ấn tượng tại buổi họp báo .

Nữ hoàng ngành làm đẹp (Queen of the spa) là sân chơi dành riêng các quý cô trong ngành làm đẹp. Cuộc thi do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức.

Tổng giá trị giải thưởng chương trình hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, ngôi vị cao nhất - Nữ hoàng ngành làm đẹp sẽ nhận được giải thưởng tổng giá trị 60.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng; Á hoàng 1 nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng) và Á hoàng 2 nhận 15.000 USD (tương đương 350 triệu đồng) cùng nhiều giải phụ khác.

Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/3. 70 thí sinh xuất sắc sẽ được ban giám khảo lựa chọn tham gia vòng bán kết tại Hàn Quốc vào ngày 10 - 12/4. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/4 tại Seoul.

Thí sinh có thể nộp hoặc gửi hồ sơ về VP Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA): Tầng 11, Toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và tìm hiểu thông tin qua Mrs Thủy: 0907 389 399 hay liên hệ email .

