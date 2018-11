Công nghệ trẻ hóa xóa nhăn trong 45 phút thu hút nhiều chị em

Nhiều phụ nữ thành đạt chọn giải pháp này để lấy lại khuôn mặt thon gọn, trẻ trung hơn nhiều tuổi.

Nâng cơ, xóa nhăn, thon gọn mặt chỉ trong 45 phút.

Thermage FLX 2018 là phiên bản trẻ hóa da cải tiến nhất hiện nay, có khả năng xóa nếp nhăn, trẻ hóa trong 45 phút. Đại diện hãng Thermage - cho biết: "Dòng máy này sử dụng năng lượng sóng tần số vô tuyến RF để tác động vào sâu trong lớp biểu bì của da, làm co thắt các bó cơ chảy xệ, tăng sinh collagen. Từ đó xóa đến 90% nếp nhăn, giúp da căng bóng, săn chắc, gương mặt thon gọn ngay sau trị liệu".

Bà Lý Thùy Chang - CEO của Viện thẩm mỹ Lavender đã chi triệu đô để nhập máy Thermage FLX về Việt Nam. Bà chia sẻ phiên bản này cải tiến vượt trội, rút ngắn thời gian trị liệu chỉ trong 45 phút, nhưng hiệu quả nâng cơ, xóa nhăn thon gọn mặt gấp đôi so với thế hệ trước. "Tôi đặt quy tắc chỉ ứng dụng công nghệ mới nhất, nhằm mang đến những trải nghiệm xứng tầm quốc tế cho phụ nữ ngay tại Việt Nam", nữ CEO chia sẻ.

Thermage FLX 2018 được chuyển giao và ứng dụng đầu tiên bởi Viện thẩm mỹ Lavender.

Cảm nhận của những khách hàng trải nghiệm đầu tiên

Dù mới đưa về Việt Nam và chưa chính thức ra mắt, Thermage FLX 2018 vẫn thu hút nhiều doanh nhân thành đạt - những phụ nữ sẵn sàng đầu tư cho làm đẹp. Không ít người sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng để "đảo ngược lão hóa", lấy lại nhan sắc tươi trẻ.

"Ngay khi thực hiện, tôi cảm nhận mặt mình nhỏ hẳn, sờ thấy rõ da săn chắc hơn, nhất là nếp nhăn mờ đi đáng kể", chị Dung Trần (50 tuổi, Sài Gòn) - một trong những người trải nghiệm đầu tiên cho biết.

Lan da căng bóng, săn chắc của chị Dung Trần trước và sau khi làm Thermage FLX.

Chị Kim Ngọc (45 tuổi, Hà Nội) cũng mê mẩn liệu pháp này: "Chỉ có 45 phút thôi mà hiệu quả rõ rệt như vậy thì chi phí đắt đỏ cũng phải, nọng cằm với mỡ má của mình tan hẳn, không biết hiệu quả được bao lâu nhưng trước mắt thế này là vui rồi". Xem thêm ảnh trước sau trẻ hóa da Thermage.

Nọng cằm, mỡ má của chị Kim Ngọc bị loại bỏ sau 45 phút Thermage.

Một số chị em khác tiết lộ sau khi làm xong khoảng một, hai tháng, hiệu quả còn thấy rõ hơn cả lúc mới làm: "Da tôi ngày càng căng và hồng hơn, kết hợp bôi kem dưỡng khiến da càng săn chắc", chị Phương Hằng (50 tuổi, Sài Gòn) chia sẻ sau hai tháng trải nghiệm liệu trình.

Chị Phương Hằng (50 tuổi) và chị Kylie Vũ (42 tuổi) khi vừa làm xong Thermage.

Chị Kylie Vũ (42 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Phụ nữ ai cũng sợ già, chỉ lo không có cách, chứ nếu tìm được phương pháp kéo dài tuổi thanh xuân thì tôi chẳng tiếc tiền đầu tư".

Ngày 16/11, chị em có cơ hội miễn phí trải nghiệm Thermage FLX, nhận quà tặng trị giá lên tới 10 triệu đồng khi tham gia sự kiện "Ra mắt Thermage FLX - Be young again" do Viện thẩm mỹ Lavender tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Ngọc Trinh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Giáng My... Đăng ký để nhận vé miễn phí tại đây.

