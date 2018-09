Có ngày tôi kiếm được cả trăm triệu đồng

Chuyên gia trang điểm cho rằng nghề make up cũng giống như nghệ sĩ chạy show, thu nhập nhiều khi có các lớp học và có tháng chỉ kiếm đủ tiền tiêu.

Hoàn Khang là một trong những chuyên gia trang điểm trẻ nổi tiếng ở Hà Nội hiện nay. Phong cách trang điểm của anh luôn biến hóa nhưng hướng tới sự nhẹ nhàng, trẻ trung và sang trọng. Trong 6 năm làm nghề trang điểm, Hoàn Khang là người làm đẹp cho hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Kiều Khanh, siêu mẫu Phương Mai, Hoàng Thùy, ca sĩ Hương Tràm, Bằng Kiều, nhóm Bee. T... Ngoài ra, anh còn là quản lý của một số diễn viên trẻ, hot girl tại Hà Nội như Huyền Lizzie, Thùy Anh...

- Anh từng làm nhiều nghề, từ chạy xe ôm, viết báo, kinh doanh... Vậy cơ duyên nào dẫn anh đến với nghề trang điểm?

- Khi đó, tôi là sinh viên đại học năm hai. Tôi chơi thân với cậu bạn làm nghề trang điểm, lúc đầu cũng chỉ định học cho vui vì suy nghĩ biết thêm nghề gì thì cũng tốt. Nhưng được bạn chỉ dạy một thời gian và cũng vì lời thách thức của bạn "Mày chẳng làm được đâu" mà tôi quyết tâm tự học, tìm hiểu thêm để rồi bị cuốn theo những cây cọ, sắc màu. Cho đến khi phát hiện ra tôi đã đầu tư một số tiền kha khá cho mỹ phẩm thì cũn chính là lúc tôi biết mình đã đam mê trang điểm thật sự rồi. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì con trai mà lại đi mua đồ mỹ phẩm cho con gái, rồi thử son son, phấn phấn (cười).

Hoàn Khang cùng hai ca sĩ Bảo Trang và Bảo Trâm.

- Ở thời điểm hiện tại, trang điểm đã được coi là đam mê đích thực chưa hay vẫn là nghề để anh kiếm sống?

- Cuộc sống của tôi bắt tôi phải thực tế nhưng trong tâm hồn, tôi lại là người bay bổng. Đó là những mâu thuẫn tồn tại và phát triển cùng nhau trong chính con người tôi nên để phân biệt rạch ròi nó là đam mê hay để kiếm sống thật khó khăn. Dường như phải có cả hai lý do đó thì mỗi con người chúng ta mới gắn bó được với nghề nghiệp. Nhưng có đôi khi đam mê ít đi thì tôi lấy lý do kiếm sống để kéo nó lên và ngược lại, khi mục đích kiếm sống ít đi thì lại lấy lý do đam mê để vui vẻ hơn chăng?

Tuy nhiên, tôi nghĩ nghề gì cũng vậy, mỗi giai đoạn lại có một vấn đề nảy sinh, quan trọng là suy nghĩ của mình. Mấy năm trước, tôi rất tự tin và luôn nghĩ chỉ cần cố gắng và chăm chỉ là thành công sẽ đến, chính vì vậy, tôi luôn biết cách an ủi mình khi có áp lực kinh tế là “Rồi may mắn sẽ đến thôi”, hoặc “Hình như chưa phải lúc” để mình không bị áp lực kinh tế đè nặng. Có những lúc trắng tay thì tôi lại nghĩ "Số tiền đó mang lại bài học kinh nghiệm cho mình"... Khi suy nghĩ thoải mái thì sự bay bổng sẽ có được trong bản thân mình.

Ngoài công việc trang điểm, Hoàn Khang còn là quản lý của diễn viên Huyền Lizzie, Thùy Anh...

- Giá một lần trang điểm của chuyên gia có tiếng cũng tới cả triệu đồng. Anh nghĩ sao khi mọi người đồn tai nhau rằng anh kiếm cả chục triệu mỗi ngày?

- (Cười) Có những ngày tôi kiếm được đến trăm triệu ý chứ. Đó là khi các khóa tuyển sinh đến và có nhiều học sinh theo học. Nhưng cũng có nhiều tháng, số tiền tôi kiếm được chỉ đủ tiêu xài. Nghề make up cũng như các nghệ sĩ chạy show vậy, khi thì rảnh rỗi, lúc lại liên tục công việc.

Nguồn thu của một chuyên gia trang điểm không chỉ đến từ công việc làm đẹp cho mọi người như cô dâu, khách hàng đi tiệc, hội nghị... hoặc từ các show thời trang của các nhãn hàng, các chương trình truyền hình, âm nhạc, các cuộc thi nhan sắc… Việc dạy và truyền nghề cũng là một nguồn thu. Ngoài ra, tôi còn được mời làm đại diện thương hiệu cho một hãng mỹ phẩm - đó cũng là một khoản kha khá.

- Ngoài trang điểm, anh còn làm quản lý cho một số hot girl, diễn viên như Huyền Lizze, Thùy Anh... Công việc cụ thể của anh là gì?

- Đây là công việc mà tôi yêu thích. Tôi coi các bạn như anh em trong nhà, giúp các bạn về mặt hình ảnh, báo chí cũng như nhận thêm việc cho các bạn.

- Theo anh, trang điểm có ảnh hưởng như thế nào đến việc tạo dựng thương hiệu cá nhân vì trước nay các ngôi sao chỉ đầu tư nhiều tiền cho thời trang?

- Trang điểm phải song hành cùng trang phục mới tạo được một phong cách cá nhân riêng biệt. Bạn có thể mặc một bộ trang phục đẹp mà gương mặt và mái tóc không phù hợp thì bạn cũng không được những người biết về thời trang hay báo chí đánh giá cao. Vì vậy trang điểm ngày càng quan trọng.

Chi Pu xinh đẹp với phong cách trang điểm trong suốt của Hoàn Khang.

- Trong suốt thời gian làm nghề trang điểm, có kỷ niệm "đau thương" nào khiến anh suy sụp đến mức muốn bỏ nghề?

- Lần đầu là khi tôi cảm thấy đủ tự tin đi làm cho mọi người nhưng chẳng biết làm thế nào để sống được với nó. Vì số tiền của chàng sinh viên đã mua son phấn hết rồi, việc học trên trường thì bị ảnh hưởng nhiều bởi ham làm đẹp hơn học. Khi đó, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng may là sau giải Nhất cuộc thi Cái tôi khác biệt 2009 nên tôi có thêm một số tiền và động lực để theo đuổi. Còn lần thứ 2 là khi công việc tốt hơn, tôi mở rộng kinh doanh nhưng lại gặp phải vấn đề về quản lý nhân sự, tiền bạc… Nhưng tôi luôn tâm niệm "Thất bại là mẹ của thành công" nên tôi coi đó là bài học cho mình.

- Anh có lời khuyên gì với các bạn bắt đầu bước chân vào nghề trang điểm và muốn nổi tiếng như anh?

- Bạn hãy đam mê và hãy trau dồi kiến thức của mình thật tốt, chăm chỉ học để nâng cao tay nghề. Từ đó, cơ hội sẽ đến như một cái duyên. Khi các bạn được mọi người yêu thích và biết đến thì mọi thứ sẽ đến ngoài sức tưởng tượng. Đôi khi, nổi tiếng còn là hào quang của từng cá nhân nữa.

Song Giang thực hiện