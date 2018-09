Cô gái khổ sở vì hàm hô khiến diễn viên Diễm Châu đồng cảm

Diễm Châu xúc động trước trường hợp của Kim Thủy - luôn mặc cảm vì mặt xấu, gia cảnh khó khăn, không được đến trường như bạn bè cùng lứa.

Kim Thủy (ngoài 20 tuổi) là nhân vật xuất hiện trên chương trình "Nhan sắc mới - Khởi đầu mới" số thứ ba cuối tuần qua. Cô sống cùng gia đình trong xóm trọ nhỏ tại TP HCM. Từ bé, cô sớm nhận ra khuyết điểm hàm hô là rào cản lớn của cuộc đời mình.

Thủy từng sống trong mặc cảm vì tình trạng hàm hô.

Từ năm 17 tuổi, Thủy phải dừng ước mơ đến trường để bước vào cuộc sống mưu sinh vất vả. Cha mẹ cô là lao động nghèo, sinh được sáu người con nhưng công việc không ổn định. Để có thể trang trải cuộc sống, Thủy chấp nhận từ bỏ ước mơ, sớm va vấp và chọn nhiều công việc với mức lương khá thấp.

Cô gái trẻ xin việc nhiều nơi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. “Ban đầu tôi nghĩ người ta không mướn mình, nếu được nhận thì lương rất thấp. Lúc ấy tôi nghĩ chắc do mình còn nhỏ. Nhưng sau này, đi xin việc nhiều nơi, người ta luôn ưu tiên ngoại hình trước. Khi đó tôi mới nhận ra do mình quá xấu nên họ từ chối. Do biết mình xấu, tôi không dám đến chỗ đông người, không chơi với nhiều bạn và chưa từng nghĩ sẽ yêu ai. Tôi buồn và tủi thân khi bị người ta chê bai, chỉ trích "đã xấu mà còn nghèo nữa", Kim Thủy khóc khi bày tỏ nỗi lòng trên sóng truyền hình.

Thủy không kìm được nước mắt khi trải lòng câu chuyện của mình. Diễn viên Diễm Châu đồng cảm với Thủy vì từng có thời thơ ấu buồn bã vì ngoại hình.

Nghe trải lòng của Kim Thủy, diễn viên Diễm Châu đồng cảm, hồi tưởng lại ký ức thời thơ ấu của mình. Xuất thân nhà nông chất phác, Diễm Châu từng ngại ngùng vì nước da đen đúa, quê mùa, không có quần áo đẹp hay chưng diện như bạn bè. Cho đến năm 2006, khi nhận được giải Hoa khôi áo dài, nhan sắc của cô mới được công nhận.

Với mong muốn thay đổi ngoại hình và số phận, Kim Thủy gửi tâm thư về cho chương trình "Nhan sắc mới - khởi đầu mới". Ban tổ chức quyết định tìm hiểu gia cảnh của Thủy và tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả dưới căn gác nhỏ ọp ẹp trong xóm trọ.

Thương cảm với hoàn cảnh gia đình và mong ước thay đổi ngoại hình để tiếp tục đến trường, tìm kiếm tương lai tươi sáng và có công việc thu nhập tốt của cô gái trẻ, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã tài trợ kinh phí để Thủy bước vào ca phẫu thuật hàm hô.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết: “Khi đến gặp bác sĩ, Thủy khá rụt rè, tâm lý tự ti ngoại hình khiến Thủy yếu đuối và hơi tiêu cực. Cô rơi vào tình trạng hàm trên hô nhiều, khi cười bị hở lợi. Với phụ nữ thì đây là khuyết điểm lớn. Nguyên nhân hô bởi xương nên bắt buộc phải cắt xương hàm trên đẩy lùi về sau, cùng với đó điều trị cười hở lợi”.

Cuộc phẫu thuật của Thủy diễm ra trong hai giờ, ngay sau phẫu thuật, gương mặt cô đã thay đổi, khả năng ăn nhai cũng tốt hơn trước nhiều vì khớp cắn đã được đồng bộ.

Các nghệ sĩ và Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung (giữa) chờ đợi Kim Thủy xuất hiện với ngoại hình mới.

Xuất hiện với diện mạo đã thay đổi, Kim Thủy khiến mọi người trong trường quay ngạc nhiên. Cô gái cười rạng rỡ và hạnh phúc tại sân khấu chương trình.

Kim Thủy chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc với sự thay đổi này. Giờ rôi đã tự tin, có thể nói là thay đổi 100%. Phẫu thuật xong, về nhà mọi người không nhận ra tôi”. Xem chi tiết tại đây.

Diện mạo mới của Kim Thủy.

Chứng kiến ngoại hình thay đổi lớn của Kim Thủy, diễn viên Diễm Châu thắc mắc ca phẫu thuật của Thủy có diễn ra như dự tính của bác sĩ? Việc ăn uống và sinh hoạt có khó khăn hay không?

Bác sĩ Tú Dung cho biết, phẫu thuật chỉnh hình của Thủy tuy là đại phẫu nhưng do đã tiên lượng được trước các tỷ lệ thay đổi, cùng với cơ địa khỏe của thủy nên phẫu thuật khá suôn sẻ và diễn ra như đúng dự định.

Kim Thủy kể lại, trong 7 ngày đầu cô chỉ ăn cháo để hàm lành lặn. Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường. Sau một tuần đã có thể ăn cơm với canh và nhai thức ăn nhẹ. Một tháng sau, mọi sinh hoạt trở về như lúc chưa phẫu thuật.

Để thay đổi diện mạo và bắt đầu cuộc sống mới, bạn có thể đăng ký tham gia chương trình "Nhan sắc mới - khởi đầu mới" tại đây.

"Nhan sắc mới - khởi đầu mới" là chuỗi hoạt động được phối hợp tổ chức bởi Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc và VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 13h25 chủ nhật hàng tuần. Xem lại chương trình tại đây . Liên hệ h otline 09 6868 1111 để biết thêm chi tiết.

(Nguồn: Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc)