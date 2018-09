Chữa sụp mí mắt, nâng cung chân mày sau một lần trị liệu

Giải quyết tình trạng sụp đuôi mắt, giúp tạo cảm giác mắt sâu, long lanh hơn nhờ phương pháp nâng cơ, trẻ hoá và xoá nhăn Ultherapy từ Mỹ.

Sụp mí có thể chia làm 3 loại: sụp mí do bẩm sinh, do lão hóa và sụp mí do phẫu thuật mắt hỏng. Người sở hữu mí mắt sụp do da thừa chùng xuống sẽ che khuất một phần của mắt, khiến đôi mắt trông nhỏ hơn, mỏi mệt, khuôn mặt già nua hơn và kém rạng rỡ.

Sụp mí mắt bẩm sinh khiến gương mặt nữ ca sĩ Nhật Thủy (quán quân Vietnam Idol 2014) già hơn độ tuổi 27. Sau khi khắc phục sụp mí, gương mặt cô rạng rỡ và tươi trẻ hơn nhiều

Công nghệ khắc phục sụp mí mắt trong 45 phút

Căng da, xóa nhăn và nâng cơ Ultherapy là phương pháp không phẫu thuật hiện đại trên thế giới hiện nay. Giải pháp này cho hiệu quả tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ, đã được FDA (Mỹ) chứng nhận.

Nâng cơ, trẻ hoá và xoá nhăn Ultherapy là công nghệ có khả năng xuyên qua bề mặt da xuống độ sâu của vùng cơ và tầng sản sinh nhiều nhất collagen, elastin. Nó có tác dụng kích thích collagen tự thân tái sinh mạnh mẽ và kích thích vào lớp cơ dưới da. Nhờ đó, độ đàn hồi và săn chắc của làn da vùng trên mí mắt được cải thiện. Giải pháp này giúp thoát sụp mí, nâng cung mày hiệu quả trong trị liệu.

Trị liệu da công nghệ cao tại Saigon Smile Spa có ưu điểm không đau, không phẫu thuật, không cần thời gian nghỉ dưỡng, hiệu quả nhanh và lâu dài. Xem trị liệu vùng mắt liên quan tại đây.

Cảm nhận của khách hàng khi thực hiện Ultherapy

Ở tuổi 52, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù giành nhiều thời gian chăm sóc kỹ vùng mắt, Kỳ Duyên vẫn không tránh khỏi hiện tượng chùng da mí trên, chiều hướng sụp mí xuống dưới. Vì thế, chị luôn phải nhờ cậy tới trang điểm và dụng cụ làm đẹp như: kích mí, mi giả….

Ngay sau khi thăm khám trực tiếp bởi Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu Vũ Ngọc Quý, cả Kỳ Duyên và Nhật Thuỷ đều được chỉ định phác đồ trị liệu da công nghệ cao căng da, xóa nhăn và nâng cơ Ultherapy.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 52 tuổi - trẻ đẹp, tự tin trong từng shoot hình sau trị liệu Ultherapy, các vấn đề sụp mí mắt, cơ chùng nhão, da thừa mí mắt do tuổi tác được khắc phục. Xem thêm tại đây.

Tình trạng của Nhật Thủy và Kỳ Duyên đang gặp phải khá phổ biến hiện nay ở các chị em nhiều độ tuổi khác nhau. Phương pháp này giúp giải quyết các vấn đề cơ chùng nhão vùng mắt, mí sụp, dễ dàng xử lý các nếp nhăn vùng đuôi mắt, nâng cung mày, gò má chảy xệ, rãnh mũi-má sâu, nọng cằm to và thô. Một lần trị liệu khoảng 45 phút cho vùng mắt. Công nghệ Ultherapy phù hợp với những người bận rộn, sợ động chạm “dao kéo”.

Cùng chào đón năm mới 2018 với chương trình ưu đãi đặc biệt: chỉ 6,048 triệu đồng (giảm 60%++ so với giá gốc). Khắc phục ngay sụp mí mắt, nâng cung mày một lần từ phương pháp nâng cơ, trẻ hoá và xoá nhăn Ultherapy Mỹ. Đăng ký tại đây .

(Nguồn: Saigon Smile Spa)