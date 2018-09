Chiêu giúp Thanh Vân Hugo luôn rạng rỡ, cuốn hút

Bí quyết giúp bà mẹ một con giữ được nét xinh đẹp, quyến rũ là tin dùng mỹ phẩm nội địa Nhật Bản.

Là đại diện thương hiệu cho mỹ phẩm nội địa Nhật Bản, Thanh Vân Hugo có dịp trải nghiệm và tìm hiểu những phương pháp, sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao từ xứ sở hoa anh đào. Người đẹp yêu thích cách chăm sóc cơ thể và làn da của người Nhật. Đây là bí quyết giúp cô luôn xinh đẹp, trẻ trung, năng động.

Yêu thích các món ăn từ đậu nành

Thanh Vân Hugo chia sẻ, qua tìm hiểu, cô được biết 80 chế phẩm từ đậu nành đang được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản như sữa đậu nành, đậu phụ, nước tương, tương miso (để nấu canh), natto (đậu nành lên men nguyên hạt), đậu nành luộc…

Loại thực phẩm này chứa hoạt chất isoflavon, giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố, làm mịn da và hạn chế nếp nhăn. Đậu phụ, đậu nành cũng là thực phẩm quen thuộc với phụ nữ Việt, do vậy, bà mẹ một con thường xuyên sử dụng để có được làn da sáng khỏe tươi trẻ vượt thời gian như phụ nữ Nhật.

Liên tục bổ sung thức ăn giàu chất chống lão hóa

Bạn bè người Nhật của nữ MC và hầu hết phụ nữ Nhật Bản thường xuyên ăn cá hồi, rong biển, tôm... Những thực phẩm này giàu Astaxanthin - hoạt chất chống lão hóa hiệu quả gấp 550 lần so với vitamin E và gấp 6.000 lần so với vitamin C, vừa tốt cho sức khỏe, vừa hữu hiệu cho quá trình làm đẹp.

Bổ sung những loại hải sản trên mỗi ngày, da sẽ được bảo vệ khỏi nám, sạm, tàn nhang, tăng độ ẩm, độ đàn hồi và hạn chế nếp nhăn cho da. Ngoài ra, cá cũng chứa hàm lượng axit omega và vitamin D cao, có tác dụng chống sự xâm hại của tia cực tím, bảo vệ Collagen, làm giảm các chất kích thích tăng trưởng tế bào ung thư da, từ đó giúp da của bạn luôn tươi trẻ.

Bộ sản phẩm dưỡng da Biorica Rose đạt danh hiệu Top “Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng năm 2015”.

Chăm chỉ dưỡng da và sử dụng thường xuyên mỹ phẩm nội địa Nhật Bản

Thanh Vân Hugo đặc biệt thích các bước chăm sóc và những sản phẩm dưỡng da có nguồn gốc tự nhiên của phụ nữ Nhật, đặc biệt là mỹ phẩm nội địa Nhật có quy chuẩn cao và tập trung vào hiệu quả dưỡng để có làn da khỏe đẹp.

Bộ sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể Indefinie đạt danh hiệu Top “Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng năm 2015”.

Sau khi đảm nhận vai trò hình ảnh đại diện cho mỹ phẩm nội địa Nhật Bản do Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tâm Hiếu phân phối tại Việt Nam, Vân Hugo có cơ hội trải nghiệm và hoàn toàn bị thuyết phục. Cô sử dụng thường xuyên bộ dưỡng da Biorica Rose để có làn da tươi sáng, mịn màng, căng tràn sức sống. Với bộ sữa tắm và dầu gội Indefinie, người đẹp luôn yên tâm vì làn da và mái tóc đã được chăm sóc và bảo vệ đúng cách.

Bộ sản phẩm mỹ phẩm trang điểm Graceage đạt danh hiệu Top “Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng năm 2015”.

Thanh Vân chia sẻ, vì phải trang điểm hàng ngày nên ưu tiên hàng đầu của cô là sử dụng bộ mỹ phẩm trang điểm Graceage cho vẻ đẹp tự nhiên và lớp nền bám bền, lâu trôi. Với thời tiết và môi trường ở Việt Nam thì sử dụng kem chống nắng là rất quan trọng, do đó, cô lựa chọn xịt chống nắng Ajuste UV Spay cũng là dòng hóa mỹ phẩm nội địa Nhật Bản được ưa chuộng hiện nay.

