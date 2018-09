Chăm sóc tóc đẹp như Á hậu Hoàng Anh

Để giữ mái tóc luôn óng mượt, Á hậu Hoàng Anh chú ý đến sản phẩm dầu gội, kem dưỡng, đặc biệt là địa chỉ làm tóc uy tín.

Mái tóc dài mượt mà được Hoàng Anh nuôi dưỡng kỹ càng.

Mái tóc luôn được các người đẹp nổi tiếng nâng niu, chăm sóc cẩn thận. Vì đôi khi họ chỉ cần thay đổi mái tóc cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân. Hiểu được điều này, Á hậu Hoàng Anh có chế độ chăm sóc riêng cho mái tóc của mình. Cô giữ các thói quen như ăn uống giàu vitamin, uống đủ nước để mái tóc luôn bóng khỏe. Với đặc thù công việc thường xuyên phải làm mới bản thân, thay đổi kiểu tóc khác nhau, Hoàng Anh chỉ chọn làm đẹp ở salon quen thuộc.

Á hậu Hoàng Anh rất cầu kỳ trong việc lựa chọn địa chỉ làm tóc.

Địa chỉ chăm sóc tóc được cô tin tưởng là I Am SaLon (số 9C ngõ 223 Xuân Thủy, Cầu Giấy đối diện tòa nhà HITC). Á hậu Hoàng Anh chia sẻ, cô phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn một địa chỉ làm đẹp uy tín. Cô thường quan sát các nhà tạo mẫu ở đây làm việc để đánh giá sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo của họ. Bên cạnh sự chăm sóc, phục vụ tận tình, nhà tạo mẫu phải hiểu được cô muốn gì ở mái tóc. Ngoài ra, I Am Salon luôn sử dụng các loại mỹ phẩm tóc chính hãng, an toàn khiến Hoàng Anh yên tâm hơn. Nhân viên tại đây được đào tạo bài bản, luôn bắt kịp xu thế làm đẹp của làng mẫu tóc quốc tế. Không chỉ là người thợ với cây kéo mà họ còn có khả năng "thổi hồn", nâng niu mái tóc khách hàng như những đứa con tinh thần.

Hoàng Anh tin tưởng giao mái tóc cho các nhà tạo mẫu có tay nghề cao.

Hoàng Anh chia sẻ thêm, công việc của cô rất bận, lịch làm việc dày đặc nên việc tìm cho mình một địa chỉ chăm sóc chuyên nghiệp rất quan trọng. "Trước đây mỗi khi đi sự kiện tôi phải di chuyển từ chỗ làm tóc đến chỗ làm móng rồi làm mặt. Nhưng tại I Am Salon tôi có thể lựa chọn dịch vụ trọn gói từ tóc đến dịch vụ nail. Tôi rất hài lòng và ấn tượng với dịch vụ làm nail đạt chuẩn quốc tế tại đây", Hoàng Anh cho biết.

Tọa lạc tại địa chỉ số 9C, ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, I Am Salon được thiết kế chuẩn salon quốc tế với hệ thống trang thiết bị hiện đại, không gian xanh mướt không ồn ào, không khói bụi giúp khách hàng thư giãn trong thời gian phục vụ. Ngoài ra, khách hàng dễ dàng tìm được chỗ đỗ xe tại đây. I Am Salon là hệ thống uy tín được nhiều người nổi tiếng tin tưởng lựa chọn.

