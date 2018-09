Chăm sóc làn da sau mụn với Acnes

Hội thảo 'Tư vấn chăm sóc làn da sau mụn' do nhãn hàng Acnes tổ chức giúp giải đáp các thắc mắc bệnh lý về da như mụn, sẹo, vết thâm và cách điều trị.

Mụn trứng cá là bệnh lý về da phổ biến ở cả nam và nữ, thường gặp ở tuổi dậy thì và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Sau quá trình điều trị, mụn, sẹo và vết thâm là 2 vấn đề mà hầu hết các bạn gặp phải. Nếu không giải quyết kịp thời và đúng cách, các vết thâm, sẹo mụn sẽ không mất hoàn toàn. Để giải đáp các thắc mắc của bạn trẻ về phương pháp điều trị và cách chăm sóc da sau mụn, nhãn hàng Acnes thuộc Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) vừa tổ chức hội thảo "Tư vấn chăm sóc làn da sau mụn" với sự tham gia của tiến sĩ, bác sĩ da liễu Trần Ngọc Ánh - Bệnh viện da liễu TP HCM; dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu - đại diện công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) và đại sứ nhãn hàng Acnes - ca sĩ Khởi My.

Các khách mời đã tư vấn và đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích tại chương trình.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh, khi bị mụn, nhiều bạn cố gắng lấy nhân mụn ra nhưng lấy không đúng cách, làm da bị tổn thương nghiêm trọng và mụn tiếp tục quay lại. Do đó, các bạn nên sử dụng sản phẩm ngừa và trị mụn giúp kháng khuẩn, làm sạch nhờn mà không gây tổn thương da. Trong đó, một số dòng sản phẩm chăm sóc da, ngừa mụn của Acnes với các thành phần như Salicylic Acid, Isopropylmethylphenol,… giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn hiệu quả.

Bên cạnh đó, những tổn thương do mụn để lại như lỗ chân lông to, da sần sùi, xỉn màu, kém săn chắc, sẹo và vết thâm là những vấn đề phổ biến và khó phục hồi trong thời gian ngắn. Để tránh tình trạng này, bạn cần chăm sóc làn da sau mụn đúng cách và kịp thời. Sẹo mụn hình thành do sự phá vỡ các sợi collagen và elastin trong quá trình bị mụn. Trong khi đó, vết thâm sau mụn là kết quả của sự sản sinh sắc tố melanin làm sậm màu da. Để điều trị sẹo và vết thâm sau mụn, bạn cần sử dụng sản phẩm giúp ức chế việc hình thành và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, thúc đẩy tế bào da sản sinh collagen và sợi elastin để phục hồi thương tổn từ sâu bên trong.

Tham gia hội thảo còn có dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu - đại diện Công ty Rohto- Mentholatum Việt Nam. Tại đây, chị giới thiệu những sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt cho làn da sau mụn của Acnes như kem rửa mặt Acnes Vitamin Cleanser chứa 6 loại vitamin thiết yếu cho làn da sau mụn. Trong đó, vitamin A giúp chống lão hoá, làm sáng vùng da xỉn màu; vitamin B3, B5, B6 giúp cân bằng độ ẩm, ức chế hình thành melanin và dưỡng da trắng mịn; vitamin C giúp làm mờ sẹo, vết thâm và sáng da; vitamin E giúp chống oxy hoá hiệu quả.

Ngoài ra, gel mờ sẹo và vết thâm Acnes Scar Care với công thức cải tiến gồm phức hợp vitamin và tinh chất nghệ giúp làm mờ sẹo, giảm thâm hiệu quả, đồng thời ngăn hình thành mụn mới nhờ có Salicylic và Isopropylmethylphenol. Việc sử dụng kết hợp bộ đôi Acnes Vitamin Cleanser và Acnes Scar Care giúp tăng hiệu quả phục hồi làn da sau mụn sáng khỏe, mịn màng, mờ sẹo và giảm nhanh thâm mụn.

Đại sứ nhãn hàng Acnes - ca sĩ Khởi My chia sẻ cách chăm sóc làn da mịn màng, sáng khỏe.

Là đại sứ nhãn hàng Acnes, Khởi My thường xuyên xuất hiện với làn da mịn màng, khỏe mạnh, dù đặc thù công việc phải đi diễn nhiều nơi, chế độ ăn uống thất thường, make-up đậm và thức khuya. Nữ ca sĩ chia sẻ, chỉ cần có cảm giác da khác thường là cô sẽ sử dụng ngay sản phẩm ngừa mụn của Acnes để phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Buổi hội thảo giúp các bạn trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc làn da sau mụn hiệu quả, đúng cách cũng như ngăn ngừa mụn quay lại.

(Nguồn: Công ty TNHH Rohto Mentholatum Việt Nam)