Chăm sóc đúng cách để có làn da tươi trẻ

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ hiện đại bắt đầu từ việc chăm sóc, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, căng bóng, mướt mịn.

Mỗi ngày, làn da của chị em đều chịu các tác động từ môi trường như tia UV, ô nhiễm không khí. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt không điều độ hay căng thẳng, áp lực cũng khiến da mất cân bằng. Các tác nhân này đều có ảnh hưởng tiêu cực, khiến da yếu và nhanh bị lão hóa.

Theo thời gian, làn da sẽ xuất hiện các dấu hiệu tổn thương, khiến da xạm, trông thiếu sức sống. Nguyên nhân là do da mất cân bằng, do đó, nhu cầu củng cố và tăng cường sức khỏe cho làn da là cần thiết. Đây cũng là chìa khóa để duy trì độ ẩm, độ căng mượt, mịn màng của da.

Một làn da khỏe, đẹp giúp chị em dễ dàng biến đổi với nhiều cách trang điểm hay tiết kiệm thời gian make up khi có việc gấp.

Hiện, các thương hiệu làm đẹp ngày càng ra mắt nhiều dòng mỹ phẩm phục vụ nhu cầu dưỡng da của chị em, trong đó có first serum.

Nhằm tăng cường sự khỏe mạnh của làn da, first serum tập trung cấp ẩm, bổ sung dưỡng chất tạo thành hàng rào bảo vệ, giúp da được phục hồi và tái tạo. Theo các chuyên gia, với bề mặt da khỏe mạnh, phần còn lại của quy trình dưỡng da sẽ được kích hoạt và những sản phẩm khác như tinh chất đặc trị, kem dưỡng có thể thâm nhập sâu vào trong làn da để phát huy tối đa tác dụng.

Nấm Reishi và rễ cây Iris là hai dược thảo quý của Nhật Bản, có tác dụng cao trong làm đẹp.

Đại diện thương hiệu mỹ phẩm Shiseido cho biết, một sản phẩm first serum đảm bảo cần chứa các thành phần tinh chất cô đặc với kết cấu lỏng, nhẹ, giúp thẩm thấu sâu và tác dụng lên da nhanh hơn so với các lớp dưỡng da thông thường. First serum còn giúp đẩy lùi dấu hiệu lão hóa như sạm nám, khô ráp, xỉn màu… mang lại làn da căng mượt, giảm các kích ứng nhạy cảm.

Được ứng dụng công nghệ ImuGeneration từ Shiseido với thành phần kết hợp nấm Reishi và rễ cây Iris, dòng first serum Ultimune Power Infusing Concentrate không chỉ hỗ trợ phát huy hiệu quả quy trình chăm sóc da mà còn tăng cường khả năng phòng vệ của làn da, mang lại vẻ đẹp khỏe mạnh, tươi tắn từ bên trong. Bằng việc thúc đẩy chức năng tự bảo vệ, tinh chất Ultimune Power Infusing Concentrate củng cố khả năng chống lại các tổn thương của làn da.

First serum Ultimune Power Infusing Concentrate của Shiseido.

Xu hướng làm đẹp của phụ nữ thời đại mới ngày càng hướng về những giải pháp mang tính cốt lõi, lâu dài. Làn da khỏe mạnh từ bên trong, có khả năng tự bảo vệ dưới các tác nhân tiêu cực bên ngoài và ngăn ngừa những tổn hại, dấu hiệu lão hóa của làn da sẽ giúp chị em duy trì được vẻ đẹp bền lâu.

(Nguồn: Shiseido)