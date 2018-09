Cải thiện 'đùi ếch' sau 7 ngày

Cặp đùi săn chắc, nuột nà sẽ trở lại với bạn chỉ trong vòng 7 ngày sau khi áp dụng công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Lipo.

Sau mỡ bụng, mỡ đùi là một trong những ám ảnh hình thể lớn của các cô gái trẻ. Nhiều người dù có phần cơ thể phía trên rất thon thả, gọn gàng, song vùng đùi lại bị tích mỡ và phình to mất cân đối và trở nên nặng nề, kém duyên. Đùi to còn tạo cảm giác chiều cao của cơ thể bị rút ngắn lại, thân hình kém thanh thoát và duyên dáng. Những cô gái không may gặp phải tình trạng “đùi ếch” thường ngại ngùng, tự ti và không bao giờ dám diện quần short, váy ngắn...

Vùng đùi thường tập hợp nhiều khối mỡ cứng, dày xen lẫn các bó cơ nên rất khó loại bỏ bằng phương pháp thông thường.

Nếu như vùng bụng thường tập trung những khối mỡ mềm, dễ loại bỏ thì vùng đùi lại là tập kết của các khối mỡ cứng do sự hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng lâu năm của cơ thể. Mỡ cứng có thành tế bào được bao bọc bởi độc tố toxin, có liên kết mạnh và vững chắc, nằm dưới tầng sâu của cấu trúc da nên rất khó loại bỏ nếu chỉ áp dụng các phương pháp tác động bề mặt.

Mặt khác, vùng đùi là khu vực tập hợp những bó cơ săn chắc và cơ bắp dày đặc nhất của cơ thể. Đồng thời, do chân thường xuyên vận động cường độ cao nên mỡ vùng đùi chủ yếu là mỡ lâu năm rất dày và cứng, nằm sâu dưới da, xen kẽ các bó cơ nên càng khó loại bỏ bằng những phương pháp thông thường.

Khó có thể giảm mỡ đùi bằng cách ăn kiêng. Luyện tập thể thao không điều độ và không đúng cách cũng khiến vùng đùi to thêm, cơ bắp cứng hơn, dày hơn trong khi mỡ thừa lại không thuyên giảm. Hơn nữa, rất khó để vừa làm tan mỡ cứng, vừa săn chắc các bó cơ dày đặc bên trong đùi nên dễ gây ra tình trạng chảy xệ nặng mất thẩm mỹ.

Năng lượng nhiệt và sóng âm của máy Cavi-Lipo sẽ phá vỡ và hóa lỏng các tế bào mỡ thừa của vùng đùi nhanh chóng.

Để loại bỏ mỡ đùi một cách hiệu quả và an toàn, bạn nên cân nhắc lựa chọn một phương pháp điều trị phù hơp, tốt nhất là áp dụng công nghệ cao để xử lý triệt để. Bạn có thể tham khảo phương pháp giảm mỡ không phẫu thuật bằng công nghệ cao Cavi-Lipo. Đây được xem là một bước tiến nổi bật của ngành thẩm mỹ tạo dáng cơ thể hiện đại, không cần tác động dao kéo nguy hiểm, nhưng đem lại hiệu quả khả quan.

Dựa trên nguyên tắc sử dụng năng lượng nhiệt và sóng âm có tần số 25KHz, máy Cavi-Lipo khi tác động lên vùng đùi sẽ nhanh chóng xâm nhập năng lượng để phá vỡ và hóa lỏng những tế bào mỡ thừa, kể cả các khối mỡ cứng và lâu năm nằm sâu trong cấu trúc đùi, sau đó được loại bỏ nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nhiệt lượng sinh ra dựa trên tác động sâu của bước sóng RF có tác dụng hàn gắn, tăng sinh cấu trúc collagen và elestin giúp vùng da đùi sau khi giảm mỡ trở nên săn chắc và không bị chảy xệ.

Cặp đùi ếch trở lại thon thả, gọn gàng và săn chắc hơn chỉ sau 7 ngày.

Với liệu trình điều trị nhẹ nhàng, không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, không tốn quá nhiều thời gian, Cavi-Lipo có thể giải quyết nhanh chóng đến 95% mỡ thừa, giảm từ 6-12cm vùng đùi chỉ trong một lần điều trị và đảm bảo không tích mỡ trở lại. Quá trình tiêu giảm mỡ thừa sẽ diễn ra từ từ trong vòng 7 ngày, tùy theo cấu trúc mỡ thừa vùng đùi. Chấm dứt nỗi buồn “đùi ếch’, các cô gái sẽ nhanh chóng lấy lại thân hình gọn gàng, khỏe khoắn, cặp đùi săn chắc, nuột nà và đôi chân thon thả để tự tin thể hiện cá tính. Tìm hiểu thêm về công nghệ tại đây.

