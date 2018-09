Bốn gợi ý giúp phái đẹp đảm bảo sức khỏe vùng kín

Cẩn thận với xà phòng, khám phụ khoa thường xuyên... là những giải pháp giúp bạn theo dõi sát sức khỏe vùng kín.

Cuộc sống hiện đại và công việc bộn bè khiến phái đẹp luôn mệt mỏi, căng thẳng. Cùng với sự biến đổi về cân nặng, việc thay đổi hormone cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chị em, dẫn đến tình trạng khô hạn, giảm cảm giác, són tiểu, tiểu không tự chủ do cơ vòng âm đạo bị giảm khả năng co giãn hoặc do sinh nở nhiều lần. Việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và sự tự tin của phụ nữ. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn chăm sóc âm đạo:

Cẩn thận với xà phòng

Theo bác sĩ Xuân Hùng - Giám đốc Thẩm mỹ Xuân Hùng, không phải phụ nữ nào cũng biết vùng kín có thể tự làm sạch mà không cần đến xà phòng hay dung dịch vệ sinh. Một số sản phẩm có tính sát khuẩn cao dễ giết chết các vi khuẩn tốt trong môi trường âm đạo, khiến độ cân bằng pH bị thay đổi. Từ đó, vi khuẩn có hại phát triển mạnh và gây ra mùi, khô rát.

Mỗi lần vệ sinh, bạn chỉ cần làm sạch vùng kín với nước ấm. Nếu dùng dung dịch vệ sinh, bạn nên chọn loại có mùi hương nhẹ và ít thành phần hóa học. Nếu nhận thấy sản phẩm mình đang dùng chứa thành phần không rõ ràng thì hãy ngưng sử dụng.

Khám phụ khoa thường xuyên

Theo chuyên gia, bạn không cần đến khám phụ khoa hoặc khám tổng quát cơ sàn chậu nếu không nhận thấy triệu chứng đáng ngờ về âm đạo hoặc không mang thai. Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên khám định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần.

Nhờ đó, bạn có thể theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe phụ khoa hoặc phát hiện các vấn đề âm đạo và có biện pháp trị liệu từ sớm. Khi khám phụ khoa, bạn nên trao đổi với bác sĩ kỹ càng để được chẩn đoán chính xác.

Khám phụ khoa thường xuyên để đảm bảo sức khỏe vùng kín.

Chú ý các loại thuốc

Thuốc kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vì nó giết chết các vi khuẩn tốt và xấu. Nếu bạn bị nhiễm trùng nấm men sau khi dùng thuốc, hãy gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ kê loại thuốc khác thay thế.

Sử dụng công nghệ cao Femilift

Hiện có không ít các dịch vụ và công nghệ cải thiện vùng kín, trong đó, FemiLift được nhiều người áp dụng. Giải pháp này ứng dụng công nghệ Laser Fractional Pixel Co2 để tạo các tổn thương vi điểm trên bề mặt vùng cần trị liệu, kích thích sản sinh collagen để tái tạo, trẻ hóa vùng trị liệu.

Femilift giải quyết tình trạng khô âm đạo, bệnh lý són tiểu và tiểu không tự chủ, thu hẹp vùng kín, hạn chế tình trạng giảm cảm giác khi giao hợp…

Giáo sư Paolo Scollo - Chủ tịch Hiệp hội sản phụ khoa (S.I.G.O, Roma, Italy) - từng chia sẻ: “FemiLift đại diện cho phương pháp mới trị liệu y khoa ngoại trú, đem lại kết quả cao, mở đường cho phẫu thuật ngoại trú mới, không có phản ứng phụ và không có triệu chứng hậu trị liệu”.

Công nghệ Femilift không gây đau, không cần nghỉ dưỡng hay ăn kiêng. Giải pháp này không có tác dụng phụ, chị em có thể sinh hoạt bình thường sau khi thực hiện thủ thuật.

Công nghệ Femilift đang áp dụng tại Thẩm mỹ Xuân Hùng.

Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao. Các dịch vụ trẻ hóa vùng kín, điểu trị són tiểu, làm hồng và săn chắc môi lớn, môi bé được nhiều chị em chọn lựa.

Từ nay đến 30/4/2018, Thẩm Mỹ Xuân Hùng triển khai chương trình tư vấn sức khỏe phụ nữ miễn phí, được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa sản , phụ khoa. Tại đây, chị em có thể thoải mái chia sẻ, trải lòng cùng bác sĩ để được tư vấn các vấn đề khó nói trong cuộc sống. Đơn vị này cũng ưu đãi liệu trình trẻ hóa âm đạo bằng Femilift laser.

Liên hệ: Thẩm mỹ Xuân Hùng

- Trung tâm phẫu thuật: 26 Hoàng Dư Khương (khu Kỳ Hoà), phường 12, quận 10, TP HCM

Giờ mở cửa: 8h-19h, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ

- Trung tâm chống lão hóa: 198 A đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM

Giờ mở cửa: 8h-19h cả tuần, nghỉ các ngày lễ|

Hotline: 19006848

Website: thammy.vn

(Nguồn: Thẩm mỹ Xuân Hùng)