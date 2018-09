Bộ sưu tập tóc kết nối quá khứ và tương lai

Những gợi ý chăm sóc tóc từ đại diện Davines: - Ngoài màu nhuộm Mask with Vibrachrom, sản phẩm Your Hair Assistant được thiết kế nhằm tạo kiểu tóc sấy. Khi sử dụng kết hợp với dòng tạo kiểu More Inside, kiểu tóc sẽ đảm bảo đủ ẩm, cố định, bóng phồng tự nhiên mà không bám lại sản phẩm dư thừa. - Trong khi đó, Love Curl thuộc dòng Essential Haircare dành riêng cho tóc xoăn. - Dầu gội và dầu xả Alchemic giúp duy trì và làm sáng màu cho cả tóc tự nhiên và tóc nhuộm màu. Dòng sản phẩm này được cải tiến để tăng cường hiệu quả nhờ công thức vượt trội cũng như duy trì độ bền màu của ánh sắc Sản phẩm Davines đang bán tại các salon tóc chuyên nghiệp trên toàn quốc.