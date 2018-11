Charlotte Cho chú trọng việc sử dụng tinh chất, kem dưỡng mắt nhằm ngăn ngừa quá trình lão hóa da, hạn chế nếp nhăn.

Charlotte Cho, sống tại California, Mỹ, là người sáng lập Soko Glam - website giới thiệu các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc và cũng là chủ nhân của The Klog - trang blog chuyên chia sẻ về cách chăm sóc da kiểu Hàn. Charlotte là người đã góp không ít công sức trong việc phổ biến phong cách làm đẹp kiểu Hàn tới các nước phương Tây và là tác giả của nhiều cuốn sách hướng dẫn làm đẹp.

Mới đây, trong series "Go to Bed With Me" do tạp chí Harper's Bazaar thực hiện, cô đã tiết lộ cụ thể các bước chăm sóc da cuối ngày để duy trì làn da căng bóng, khỏe mạnh ở tuổi ngoài 30.

Chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc tiết lộ chu trình chăm sóc da 'tuổi băm'

Tẩy trang

Beauty blogger gốc Hàn dùng sáp tẩy trang để loại bỏ lớp makeup, bụi bẩn tích tụ trên da sau một ngày dài. Sản phẩm Charlotte sử dụng có chứa tinh dầu hạt nho, olive và quả hắc mai biển... cung cấp chất chống oxy hóa cho da.

Rửa mặt

Sau bước tẩy trang, Charlotte rửa sạch mặt với sản phẩm dạng gel, giúp làm sạch sâu những bụi bẩn còn sót lại mà bước tẩy trang chưa xử lý hết.

Tẩy da chết

Charlotte nhấn mạnh việc tẩy tế bào chết rất quan trọng, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô, dễ xuất hiện tình trạng nẻ, bong tróc. Ở bước này, cô dùng tẩy da chết chứa đường của Klairs, massage nhẹ nhàng quanh trán, cằm, hai bên má. Vùng mũi được Charlotte chăm chút hơn bởi đây là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn, dễ nổi mụn đầu đen. Tẩy da chết nên được áp dụng 1 - 2 lần mỗi tuần.

Toner

Sau khi làm sạch, da mặt có xu hướng mất cân bằng pH nên bước thoa toner sẽ giúp làm dịu, bổ sung độ ẩm cho da.

Mặt nạ giấy giúp dưỡng ẩm, bổ sung các tinh chất cho da tái tạo, phát triển khỏe mạnh.

Đắp mặt nạ giấy

Charlotte có thói quen bảo quản mặt nạ giấy trong ngăn mát tủ lạnh, giúp tăng hiệu quả của sản phẩm cũng như thư giãn hơn khi đắp lên mặt. Với phần tinh chất sót lại trong túi đựng, cô dùng để thoa lên tay và cổ.

Essence

Essence là tinh chất dưỡng da dạng lỏng, dễ dàng thẩm thấu vào da. Bước này giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng, ngừa lão hóa cho da. Sau khi thoa lên da, Charlotte Cho vỗ nhẹ để tinh chất dễ thẩm thấu hơn và không quên thoa essence cho phần cổ bởi đây là một trong những vùng da đầu tiên cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

Ampoule

Sản phẩm này có dạng đặc hơn so với essence. Charlotte Cho sử dụng sản phẩm của hãng Missha chứa chiết xuất từ dịch nhầy của ốc sên – thành phần có khả năng tái tạo, cải thiện độ đàn hồi cho da.

Kem mắt

Bước này có tác dụng xóa tan quầng thâm, bọng mắt và chống chảy xệ. Vùng da quanh mắt khá nhạy cảm nên Charlotte dùng ngón tay áp út nhẹ nhàng chấm sản phẩm lên da và tán đều.

Kem dưỡng ban đêm có tác dụng duy trì độ ẩm cho da, hỗ trợ các sản phẩm trước đó phát huy công dụng.

Kem dưỡng

Lớp kem dưỡng cuối cùng này có tác dụng như một lớp màng "khóa chặt" các tinh chất đã thoa trước đó và duy trì độ ẩm cần thiết vào ban đêm cho da.

Duk Sun