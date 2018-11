10 thay đổi trên cơ thể cảnh báo vấn đề sức khỏe bạn cần lưu ý

Khuôn mặt đỏ Thay đổi nhiệt độ, tác động vật lý bên ngoài hay uống rượu là những nguyên nhân khiến khuôn mặt đỏ lên. Phụ nữ sau 40 tuổi có thể gặp vấn đề này do sự thay đổi hormone, là dấu hiệu ban đầu của thời kỳ mãn kinh. Một lý do khác gây ra tình trạng da mặt đỏ là viêm da do Demodex. Bạn nên tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán và chữa trị đúng cách.