10 tác hại khó lường khi bạn ngồi một chỗ quá lâu

Đau tim Thiếu hoạt động thể chất là một trong những lý do chính gây ra chứng xơ vữa động mạch sớm (do tích tụ mảng cholesterol trong tĩnh mạch). Một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 17.000 người trong 13 năm cho thấy những người có lối sống tĩnh tại có nguy cơ tử vong do chứng đau tim cao hơn 54% so với những người thường xuyên vận động.