10 dấu hiệu trên khuôn mặt tiết lộ tình trạng sức khỏe của bạn

Da bất chợt chuyển tone vàng có thể do gan gặp vấn đề còn xuất hiện nếp nhăn quanh miệng khi cười thì bạn cần bổ sung vitamin B và C ngay lập tức.

1. Da mặt mỏng, gò má hốc hác

Khuôn mặt hốc hác có thể do bạn đang ăn kiêng quá hà khắc.

Nếu bạn đang ăn kiêng hay tập luyện thì cần xem xét lại, rất có thể chế độ ăn uống và tập luyện quá hà khắc khiến làn da thiếu đi lượng oxy cần thiết, làm da mặt yếu, lộ rõ các mạch máu dưới da. Hãy thiết lập lại thực đơn và lịch trình tập luyện, nên tham khảo các chuyên gia dinh dưỡng hoặc huấn luyện viên thể hình để có được thực đơn phù hợp.

2. Khuôn mặt sưng vù

Khuôn mặt bỗng chốc sưng vù có thể là do bạn lười vận động, đang bị stress hoặc uống quá nhiều rượu. Ba yếu tố này đều ảnh hưởng tới quá trình sản xuất collagen, giúp da sáng và trẻ trung hơn. Hãy tăng cường tập luyện, tránh xa stress và các loại đồ uống có cồn.

3. Xuất hiện nhiều nếp nhăn

Nếu nghĩ rằng mùa đông đã đến nên không cần bôi kem chống nắng nữa thì bạn đã nhầm. Các tia tử ngoại mới là yếu tố khiến da lão hóa mà tia tử ngoại thì hoạt động ngay cả khi trời không nắng. Hãy bôi kem chống nắng đều đặn, đặc biệt chú ý các vùng da mỏng và nhạy cảm ở dưới mắt và quanh miệng.

4. Da khô nẻ

Da khô nẻ là dấu hiệu cơ thể thiếu nước trầm trọng.

Da khô nẻ là dấu hiệu cơ thể thiếu nước trầm trọng. Nguyên nhân có thể do chế độ ăn kiêng hoặc do bạn tiêu thụ quá nhiều cà phê. Caffeine làm tiêu hao nước rất nhanh chóng. Một lý do khác là cơ thể bạn thiếu vitamin D. Nếu bạn là người ngủ ngày cày đêm, cần thay đổi lịch sinh hoạt ngay. Hãy tăng cường rau xanh và uống thật nhiều nước để giúp da mềm mại hơn.

5. Da nổi mẩn đỏ

Uống quá nhiều cà phê cũng có thể khiến da kích ứng và nổi mẩn đỏ. Bạn nên uống trà xanh thay cho cà phê khi cần tỉnh táo. Trà xanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất có lợi cho nhan sắc.

6. Da vàng vọt

Nếu thấy da có dấu hiệu chuyển sang màu vàng, rất có thể là do gan của bạn gặp vấn đề hoặc bạn đang bị thiếu máu. Hãy tới gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra sức khỏe và có chỉ định điều trị phù hợp.

7. Da nhợt nhạt

Da nhợt nhạt là dấu hiệu cơ thể đang thiếu sắt. Hãy tăng cường ăn các thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt và các loại đậu. Đừng quên bổ sung vitamin C thường xuyên.

8. Quầng thâm dưới mắt

Mất ngủ và chế độ ăn kiêng không hợp lý là những nguyên nhân đầu bảng làm xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Bạn nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, cân đối chế độ ăn uống, thêm nhiều rau xanh và giảm bớt tinh bột, thịt mỡ để có làn da khỏe mạnh và vóc dáng cân đối.

9. Mụn

Mụn là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thừa đường và chất béo. Đôi khi, mụn cũng xuất hiện do sự thay đổi nội tiết tố. Hãy giữ da sạch, tẩy da chết thường xuyên và ăn các thực phẩm lành mạnh.

10. Xuất hiện nếp nhăn quanh miệng khi cười

Nếp nhăn xuất hiện nhiều quanh miệng khi cười là dấu hiệu cơ thể bạn đang thiếu vitamin B và C.

Nếp nhăn xuất hiện nhiều quanh miệng khi cười là dấu hiệu cơ thể bạn đang thiếu vitamin B và C. Hãy bổ sung bằng các thực phẩm giàu vitamin như rau xanh, cam, ớt chuông... để thay đổi tình hình.

Vienne (theo Bright Side)