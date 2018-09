Bí quyết sở hữu dáng chuẩn trước ngày cưới

Cô dâu nào cũng muốn mình trở nên thật xinh đẹp vào ngày cưới, dịp trọng đại trong đời. Nhưng cân nặng lại là một trong những nỗi ám ảnh khiến nhiều người căng thẳng.

2 tháng trước ngày cưới, Hồng Vân (27 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) quyết định sẽ giảm cân để mặc vừa chiếc váy đuôi cá trắng hở vai mà cô yêu thích. Vân chia sẻ kể từ lúc dự định cưới đến nay đã được nửa năm, tuy nhiên do bận rộn với công việc mà cô ít có thời gian quan tâm bản thân. Ảnh cưới sau khi đi chụp đã được chỉnh sửa, nên eo to cũng có thể biến thành eo nhỏ, vì vậy dù đang thừa cân cô vẫn có bộ ảnh long lanh để khoe cùng bạn bè. Tuy nhiên, chỉ đến khi chính thức đi thử áo cưới, cô mới lo lắng vì tất cả những chiếc váy mình thích đều làm lộ khuyết điểm của cơ thể: vòng eo thô, bắp tay kém thon gọn…

Với suy nghĩ đơn giản, “nhịn ăn là giảm cân”, Vân đã quyết định chỉ ăn một bữa chính vào buổi trưa, buổi sáng ăn hoa quả, tối nhịn thay vì 3 bữa như bình thường. Sau 2 tuần ăn theo chế độ này, cơ thể của Vân luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, làn da thì đen sạm và không làm được việc mà cân nặng chỉ giảm không đáng kể. Cô rất lo, nếu cứ tiếp tục nhịn ăn thì nguy cơ cao là đến sát ngày cưới, cơ thể cô sẽ kiệt quệ.

Á hậu Tú Anh được nhiều người chú ý khi chia sẻ cách giảm cân nhanh và hiệu quả.

Hồng Vân cũng giống như nhiều cô dâu khác, lo lắng về cân nặng nên thường chọn các cách giảm cân khá tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Có người bất chấp những khuyến cáo đã lùng sục các loại thuốc giảm cân cấp tốc, số khác dùng phương pháp cổ điển là nhịn ăn… song họ lại rơi vào tình trạng “sốc” hậu giảm cân. Người mệt mỏi, da dẻ xấu đi và rồi đối mặt với sự tăng cân trở lại sau quá trình cơ thể bị thiếu hụt chất.

Phương pháp giảm nhanh 4kg do Á hậu Tú Anh chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Chị Vân cùng nhiều cô dâu khác đã chọn lựa phương pháp giảm cân này cho ngày trọng đại của mình.

Cleanse Wonder có tác dụng thải độc, giảm cân.

Chị Hà My (25 tuổi, Minh Khai, Hà Nội) cho biết 3 tuần nữa, đám cưới của chị sẽ diễn ra. Vì vậy, giảm cân đối với chị lúc này là việc làm vô cùng cấp bách. “Tôi đã áp dụng quá nhiều biện pháp từ nhịn ăn đến tập luyện rồi uống thuốc. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi hiểu rằng nếu chỉ tập trung nhịn ăn, giảm cân, cơ thể dễ bị mất sức, nhất là trong quãng thời gian quan trọng này thì lại cần phải có sức khỏe. Vì thế, tôi lựa chọn việc detox chỉ trong 2 ngày với Cleanse Wonder để thải độc, làm nhẹ người, làn da sáng mịn và có lợi cho sức khỏe”, chị My nói.

Theo chị, trước ngày cưới đúng một tuần, chị sẽ sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm cân Cleanse Wonder. “Tôi từng dùng sản phẩm này cách đây một tháng để chụp ảnh cưới và thấy hiệu quả rõ rệt. Trong hai ngày uống, tôi đã giảm được 3,5 kg”, chị My tiết lộ.

Sở hữu vóc dáng chuẩn, thon gọn trước ngày cưới là mong ước của nhiều người.

Sản phẩm Cleanse Wonder được chiết xuất từ hoa quả và bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất cần thiết. Vì thế khi uống cơ thể sẽ không có cảm giác mệt mỏi, tim đập nhanh hay mất ngủ như uống các loại thuốc giảm cân khác. Sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được nhập khẩu từ Mỹ và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phân phối H&H, tốt cho việc giữ gìn làn da khỏe đẹp sau giảm cân.

