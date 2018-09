Bí quyết để có làn da đẹp

Sữa ong chúa có tác dụng kích thích sự trao đổi chất tốt cho sức khỏe và làn da đẹp một cách tự nhiên.

Chị Ngân Anh, chuyên viên cao cấp của một tổ chức phi chính phủ về các hoạt động y tế vốn sống chung với các nếp nhăn và nám đã nhiều năm nay. Chị đã tốn khá nhiều công sức cho việc chữa trị nhưng kết quả không được khả quan. Gần đây, nhân đọc một tài liệu của Mỹ nghiên cứu về sữa ong chúa Melissa với công dụng trị nám và duy trì nước da khỏe mạnh, chị đã kiên trì điều trị. Sau 3 tháng sử dụng sản phẩm cô đặc và sau 3 tháng kế tiếp dùng liều duy trì, khuôn mặt của chị đã được cải thiện.

Sữa ong chúa là một chất dinh dưỡng đặc biệt được bài tiết do các tuyến hạ hầu của các ong thợ trẻ. Nó là thức ăn riêng để nuôi ong chúa ấu chúa giúp ong chúa phát triển nhanh, sống lâu, trao đổi chất mạnh, đẻ nhiều (trinh sản, không cần ong đực). Giới khoa học tổng kết sữa ong chúa có tác dụng kích thích sự trao đổi chất tốt cho sức khỏe và làn da đẹp một cách tự nhiên.

Một trong các tác dụng nổi bật của mật ong là khả năng tái tạo da, qua đó sữa ong chúa vừa tăng tốc tiến trình xử lý phế phẩm trên mặt da, vừa thúc đẩy phản ứng tăng trưởng của mô dưới da. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh sữa ong chúa có chứa nhiều các enzym hoạt tính, vitamin E, Vitamin C, Taurin, B-catoren, các nguyên tố vi lượng Se và NO... Các chất này có tác dụng điều tiết hai chiều đối với hệ thống nội tiết, làm cho tế bào ở lớp da bề mặt được thay mới, ức chế hoạt tính của Tyrosine, làm mờ các hắc tố lắng đọng trên bề mặt da. Đồng thời, thành phần flavonoid trong sữa ong chúa có tác dụng chống oxy hoá mạnh, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do ở trong da, có thể loại bỏ các đốm nâu, đồng thời cung cấp các tinh chất gia tăng sinh lực và hệ miễn dịch làm chậm quá trình lão hoá.

Melissa được chiết xuất 100% từ sữa ong chúa cô đặc từ vùng quần thể sạch Miami, giúp nuôi dưỡng da từ bên trong. Viên nang mềm Melissa có tác dụng điều tiết hai chiều đối với hệ thống nội tiết, làm cho tế bào ở lớp da bề mặt được thay mới, làm mờ các hắc tố lắng đọng trên bề mặt da, có tác dụng chống oxy hoá, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do ở trong da, có thể loại bỏ các đốm nâu, đồng thời làm chậm quá trình lão hoá. Sản phẩm còn có tác dụng hạn chế mụn trứng cá hiệu quả nhờ các thành phần kháng sinh thiên nhiên bào chế chọn lọc. Ngoài ra, tinh chất sữa ong chúa Melissa còn có nhiều công dụng khác như giúp cải thiện miễn dịch, cải thiện chức năng gan, giúp thư giãn và chống lão hóa toàn cơ thể.

Để có hiệu quả lâu dài, bạn nên dùng kéo dài từ một tới 3 tháng, ngày 2 viên. Sản phẩm có thể cải thiện tích cực tình trạng nám, trứng cá và lão hoá da đồng thời cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, giàu sinh lực hơn với một làn da khỏe, mịn màng. 3 tháng kế tiếp sau đó bạn nên dùng duy trì một viên một ngày. Sản phẩm không những giúp da đẹp mà còn tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật.

