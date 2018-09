Bí quyết chọn phấn nền đúng chuẩn

Phấn nền siêu mịn lâu trôi - Essance Veil Fit Two Way Cake với sắc hồng rạng rỡ cùng hạt phấn siêu mịn che khuyết điểm dàn trải mượt mà; kiềm dầu lâu trôi. Phấn phủ cho lớp nền nhẹ cùng làn da sáng hồng, láng mượt. Ngoài ra, Essance còn mang đến cho bạn thêm lựa chọn với phấn nền dưỡng trắng siêu mịn – White Fit Two Way Cake được bổ sung khả năng dưỡng trắng cho làn da trắng hồng rạng rỡ. Bộ đôi Veil Fit và White Fit Two Way Cake hiện có bán tại hệ thống siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc. Giá niêm yết: Veil Fit Two Way Cake: 158.000 đồng và White Fit Two Way Cake 162.000 đồng.