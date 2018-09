Belas Spa khuyến mãi cho dịch vụ xoá sẹo, thâm

Từ nay đến hết ngày 25/11, khách hàng điều trị sẹo rỗ, thâm, thu nhỏ lỗ chân lông tại hệ thống Belas Spa có cơ hội được chiết khấu lên đến 40%.

Sẹo rỗ và vết thâm là rắc rối thường gặp do nặn mụn trứng cá không đúng cách, khiến da bị tổn thương. Một số làn da sau khi bị đậu mùa cũng để lại vết thâm và sẹo lõm rất sâu. Hầu như tất cả tình trạng sẹo hoặc các vấn đề khác của da được ghi nhận đạt được hiệu quả điều trị cao và rút ngắn thời gian đáng kể khi bệnh nhân tiến hành điều trị sớm. Việc lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn cũng là điểm mấu chốt giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh của sẹo, thâm, tình trạng lỗ chân lông nở to.

Belas Spa mang đến công nghệ xóa sẹo và vết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông cấp tốc với những ưu điểm như an toàn, hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Phương pháp này gồm 3 công đoạn:

Công đoạn 1: tia ánh sáng đa năng Blue Light sẽ tác động vào sâu trong hạ bì của da, kích thích tuần hoàn máu để tăng cường dưỡng chất và hỗ trợ sản sinh collagen làm vùng sẹo lõm đầy dần lên. Liên kết collagen và elastin của da cũng sẽ được khôi phục lại ngay sau quá trình chiếu ánh sáng, khiến bề mặt da căng mịn, săn chắc, độ đàn hồi của da cải thiện.

Công đoạn 2: hiện tượng da thô sần, lồi lõm sẽ được xử lý bằng công nghệ siêu tái tạo mài mòn MD2A model 2008. Phương pháp này sử dụng các vi tinh thể AL203 có kích thước nhỏ hơn 100 - 120 microns cùng lực hút chân không để lấy đi lớp sần bì bị bao bọc bởi một lớp sứng hóa và đã tạo thành vảy cứng. Dưới tác động nhẹ nhàng của bột oxit nhôm, bề mặt da sẽ trở nên bằng phẳng và mềm mại, mịn màng hơn chỉ sau 1-2 lần điều trị.

Công đoạn 3: nuôi dưỡng các tế bào da mới đồng thời hồi phục các tế bào da bị tổn thương bằng cách phun oxy nguyên chất nồng độ lên đến 99% thông qua công nghệ Oxyjet Leo. Các tinh chất đặc trị sẹo thông qua lực nén của máy Oxy sẽ thẩm thấu trực tiếp vào lớp hạ bì của da, giúp da tiếp nhận được toàn bộ dưỡng chất cần thiết trong thời gian ngắn. Công đoạn này còn đặc biệt hữu hiệu trong việc xóa đi các vết thâm.

Ngoài ra, tại Belas, làn da sẹo, thâm, sần bì còn được hỗ trợ điều trị bằng các công nghệ cao cấp khác như: tế bào gốc, IPL…nhằm đáp ứng nhu cầu chữa trị sẹo cho từng loại da và từng cấp độ sẹo khác nhau với mục tiêu là đem lại hiệu quả cao trong thời gian ngắn mà không làm tổn hại đến làn da.

Với thời gian điều trị từ 6 đến10 tuần, tình trạng thâm và sẹo của bạn có cơ hội giảm 60 - 90%. Phương pháp này đã được FDA Mỹ kiểm duyệt nhờ vào hiệu quả điều trị cao, cùng với những ưu điểm nổi bật như: không đau đớn, không gây chảy máu, không cần băng bó, không ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường.

