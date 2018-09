Ba sản phẩm chăm sóc da mùa Giáng sinh

Làn da trắng sáng, lớp nền mỏng mịn, đôi môi đỏ mọng sẽ giúp bạn trở thành những 'thiên sứ' xinh đẹp trong ngày Giáng sinh.

Một làn da trắng sáng, khoẻ mạnh bừng sáng thì không có thủ thuật trang điểm nào có thể thay thế được. Không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc và công sức, các cô gái có thể chọn lựa những sản phẩm dưỡng trắng an toàn, đạt hiệu quả ngay sau khi sử dụng. Dòng sản phẩm Beyond Angel Snow có thành phần chính là hoa giọt tuyết - loài hoa mang trong mình sự tinh khiết, ẩm mượt của mùa đông. Thành phần này có công dụng cải thiện và ức chế hình thành các đốm nâu melanin. Phối hợp cùng chiết xuất Berry Oil giàu vitamin C và E giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn và làm trắng da. Ngoài ra, thành phần Angle tear hay còn gọi là “nước mắt thiên thần” được nuôi trồng và sinh trưởng trong môi trường sạch, thuần khiết sẽ đem đến cho bạn là da trắng sáng mượt mà, ẩm mịn như những bông tuyết trắng trên làn da.

Xu hướng làm đẹp mùa thu đông năm nay vẫn thiên về vẻ đẹp tự nhiên và có phần tối giản - trang điểm như không trang điểm với các thao tác tiện lợi và nhanh chóng. CC Cream có các hạt màu thông minh có thể tự điều chỉnh sắc da cho từng người sử dụng. Ngoài khả năng tự điều chỉnh sắc da sản phẩm còn chứa hàm lượng dưỡng chất cao, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Một lưu ý khi sử dụng kem trang điểm trong mùa khô này là bạn nên chọn các sản phẩm có thành phẩn bổ sung nước cao để làn da ngay cả khi trang điểm cả ngày cũng được dưỡng ẩm đầy đủ không sợ da bị bí thở và khô ráp.

Ngoài tiêu chuẩn trắng sáng, điểm nhấn cho gương mặt thiên sứ không thể thiếu là sắc môi tươi trẻ, nổi bật. Đôi môi màu đỏ đậm chất Giáng sinh sẽ khiến bạn nổi bật. Khí hậu lạnh càng phù hợp với các màu sắc nổi bật mà đôi khi ở những mùa khác có thể bạn sẽ e dè. Xu hướng son lì tạo nét lạnh và cuốn hút cho gương mặt sẽ được ưu ái bởi các cô nàng sành điệu và cá tính. Còn những cô gái kẹo ngọt muốn tạo độ căng mọng cho môi có thể chọn các loại son có thêm sắc bóng nhẹ nhàng

Nhân dịp Giáng sinh, nhãn hàng mỹ phẩm Beyond áp dụng chương trình giảm giá lên đến 50% toàn bộ mặt hàng trong 5 ngày từ 20 đến 24/12. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận thêm nhiều phần quà có giá trị cho hoá đơn bất kỳ từ 1 triệu đồng. Tham khảo thêm tại đây.

(Nguồn: Beyond)