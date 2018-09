Ba quán quân cuộc thi Perfect Beauty 'lột xác' nhờ thẩm mỹ

Sau thẩm mỹ, Ngọc Anh, Tây Hà và An An đã được sống thật với chính mình, thoát ám ảnh ngoại hình và tự tin trong cuộc sống.

Chương trình Perfect Beauty do Khơ Thị tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ có mong muốn "thay ngoại hình, đổi số phận". Sau ba năm tổ chức, những quán quân của cuộc thi đã thực hiện được ước mơ "lột xác" ngoại hình và có cuộc sống hạnh phúc.

Cô gái “vịt hóa thiên nga”

Mẹ là thợ may, bố buôn bán nhỏ, cuộc sống quanh năm bấp bênh khiến Ngọc Anh (Cần Thơ) luôn muốn tìm được công việc thật tốt để đỡ đần cho gia đình. Thế nhưng, cô gái sinh năm 1990 luôn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống vì sở hữu khuôn mặt thô cứng, kém sắc.

May mắn mỉm cười khi cô trở thành người chiến thắng và được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Ngọc Anh trải qua ba lần thẩm mỹ: cắt mắt một mí thành hai mí, nâng mũi Hàn Quốc và độn cằm Implant tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Sau một thời gian, nhan sắc cô gái tự ti ngày nào đã khác hẳn.

Khi mang diện mạo mới trở về nhà, cha mẹ Ngọc Anh hạnh phúc không nói thành lời. “Cha tôi ngắm con gái suốt ngày, khoe khắp xóm sự thay đổi ngoạn mục của tôi. Mẹ là người chứng kiến quá trình từ lúc hậu phẫu đến khi hồi phục, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước 'sự lột xác' của tôi. Mẹ nói tôi như được tái sinh lần nữa”.

Không chỉ “lột xác” về ngoại hình mà Ngọc Anh còn “lột tâm hồn” khi cô đã có thể mở lòng với mọi người, tự tin trong giao tiếp, nhờ đó cuộc sống trở nên tươi sáng và đáng yêu hơn.

Chàng trai quê mùa mơ làm hoa hậu

Minh Tiến (sinh năm 1993) tìm đến cuộc thi Perfect Beauty với mơ ước được sống thật với giới tính. Từ nhỏ, cậu luôn mong muốn được trở thành con gái, nhưng vì không muốn gia đình lo lắng nên cứ an phận làm con trai hết 23 năm trời. Hàng đêm Tiến thường mơ thấy ước mơ của mình thành sự thật, được trở thành Hoa hậu chuyển giới.

Tiến biết đến chương trình Perfect Beauty và đăng ký tham gia với mong muốn trúng giải thẩm mỹ toàn diện, "thay diện mạo, đổi cuộc đời".

Minh Tiến đạt giải quán quân Perfect Beauty năm 2015.

Trải qua các cuộc phẫu thuật như: cắt mắt hai mí, nâng mũi Hàn Quốc, tạo cằm V-line... cậu đã trở thành cô gái xinh đẹp. Tiến được bạn bè ưu ái gọi bằng cái tên nữ tính hơn - Tây Hà. Cuộc đời của cô gái trẻ bắt đầu bước sang một trang mới, tươi sáng hơn.

Hình ảnh chàng trai đen nhẻm, thô kệch ngày nào đã thay đổi.

Gian nan giải thoát bản thân khỏi hình hài con trai

Phạm Tuấn An (sinh năm 1989) có gương mặt hiền lành. Sau một năm dành giải nhất Perfect Beauty 2016 và phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, chàng trai với dáng người nhỏ nhắn năm nào đã biến hóa ngoại hình cùng tên gọi mới là An An

Từ nhỏ, cậu nhận thấy mình như “bị mắc kẹt” trong hình hài con trai. Cậu luôn muốn giống con gái, được mặc váy, nuôi tóc dài, lớn lên lại thích tô son đỏ và sơn móng tay điệu đà... Tuy nhiên, rào cản từ gia đình và xã hội khiến cậu không dám sống thật với chính mình.

Nhưng càng lớn lên, mọi người càng nhận ra sự nữ tính trong tâm hồn An. Ngày gia đình biết chuyện, ba mẹ dắt An đi chùa, đi gặp thầy cúng ở tận Phan Thiết để “trị bệnh” cho con… nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì.

Tuấn An trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ một năm. Trước đó, cô thường xuyên mặc đồ con gái, để tóc dài và tô son đỏ.

Lần đầu công khai xuất hiện trước gia đình trong hình hài con gái, An nơm nớp lo sợ bệnh tim của cha trở nặng nhưng vẫn liều một phen vì quá mệt mỏi khi phải đóng giả thân phận của một người khác. An kể: “Mình muốn ba mẹ tập làm quen với hình ảnh con gái của mình”. Sau thời gian dài đầy sóng gió, ba mẹ cậu cũng dần chấp nhận.

Sau khi độn cằm, nâng mũi, nhấn mí và thẩm mỹ hàm... An An đã sở hữu vẻngoài xinh đẹp, quyến rũ như cô vẫn mơ ước. Cô chia sẻ sang năm sẽ kết hôn với bạn trai quen ba năm.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)