Ba công nghệ giúp giảm béo, trắng da đón tết trong 10 ngày

Trong 10 ngày cận Tết, bạn vẫn có thể sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da trắng hồng nhờ ba công nghệ giảm béo, trắng da.

Thu gọn 10-15 cm với giảm béo Hifu Lipo

Hifu Lipo là phương pháp giảm béo “kiểu Mỹ”, phù hợp với những chị em bận rộn, không có thời gian ăn kiêng, luyện tập mà vẫn muốn nhanh lấy lại thân hình thon gọn, tự tin diện váy áo trong ngày đầu năm mới.

Công nghệ Hifu Lipo được FDA (Mỹ) chứng nhận có khả năng tác động tới lớp mỡ ở độ sâu 8-13mm, triệt tiêu mỡ thừa trúng đích, thu gọn 10-15 cm vòng eo sau một lần, hiệu quả với cả những vùng khó giảm số đo như đùi, bắp tay…. Trong vòng 8-12 tuần sau đó, các mô mỡ thừa bị phá hủy sẽ tiếp tục được đào thải dần ra khỏi cơ thể theo đường bài tiết tự nhiên.

Á hậu Victory Thúy Vy chia sẻ, năm nay là Tết đầu tiên có thể ăn Tết mà không sợ phá dáng. Ngoài khả năng loại bỏ 10-15cm vòng eo, Hifu Lipo còn chặn nguy cơ tích mỡ trở lại, giúp người đẹp sở hữu số đo chuẩn. Xem chi tiết tại đây.

5 ngày tắm trắng bật 2-3 tone da với công nghệ Micro C Nhật Bản

Giải pháp này được nhiều phụ nữ Nhật Bản lựa chọn. Micro C sử dụng nguyên liệu với thành phần chính là vitamin C, được tách chiết từ loại cam Dekopon quý của Nhật Bản. Với liệu trình 5 ngày, làn da có thể trắng sáng bật 2-3 tone, đồng thời cấp ẩm để da luôn mịn mướt bất chấp thời tiết. Micro C là gợi ý giúp bạn tỏa sáng làn da đón Tết.

Phương pháp tắm trắng Micro C là sự lựa chọn hàng đầu của Dương Cẩm Lynh. Sau một liệu trình, làn da Lynh trắng sáng và rạng rỡ, bề mặt da căng mịn, tự tin đón tết.

Da mặt trắng sáng, xoá nhăn căng bóng cùng Rose White

Vùng mặt với câu trúc tế bào da mỏng, nhạy cảm hơn những vùng da khác nên khoảng thời gian 10 ngày được xem là ngắn nhất mà vẫn lành tính cho việc thay đổi màu sắc, cấu trúc săn chắc của bề mặt da.

Công nghệ trắng da, trẻ hóa Rose White là phương pháp kết hợp giữa 25 dưỡng chất từ hoa hồng trắng Bulgaria quý hiếm, được trải qua 28 ngày chiết xuất dưới công nghệ lạnh 4 độ C cùng 4 công nghệ cao cấp như: thải độc Hydrogen; cấp ẩm Oxy Jet; trẻ hoá Ultra Rejuv và công nghệ ức chế Melanin IPL tác động vào tận sâu bên trong da.

Quy trình này giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, khỏe mạnh từ sâu bên trong, không bắt nắng và không hồi màu da cũ sau trị liệu. Giải pháp này còn đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa như sạm nám, lỗ chân lông to, da chùng nhão, có nếp nhăn, đặc biệt quanh vùng mắt...

Chị Nguyễn Hoàng Lan (35 tuổi) trắng hồng, mịn màng sau 10 ngày. Chị chia sẻ: “Thay vì làm trắng da, trị liệu trẻ hoá riêng, với hình thức này, mình đã tiết kiệm được thời gian mà đạt được cả hai hiệu quả mong muốn”. Xem chi tiết tại đây.

