Ám ảnh suốt 10 năm vì cắt mí mắt không thành công

Trong tập 8 'Nhan sắc mới - Khởi đầu mới', chị Tạ Thị Loan kể lại câu chuyện từng cắt mí hai lần nhưng kết quả không như kỳ vọng.

Chị Tạ Thị Loan là nhân vật của chương trình "Nhan sắc mới - Khởi đầu mới" cuối tuần qua. Chị cho biết luôn ý thức chăm sóc nhan sắc và làm đẹp. Vì thế, ngay từ khi còn trẻ, chị đã quyết tâm có được đôi mắt hai mí bằng phương pháp cắt mí. Tuy nhiên, lần cắt mắt đầu tiên không thành công như mong đợi. Mắt chị xuất hiện sẹo, nếp mí không rõ ràng.

Không chấp nhận khuyết điểm ấy, chị Loan tiếp tục chỉnh sửa. May mắn vẫn không mỉm cười với chị, cô gái trẻ trung khi ấy phải mang đôi mắt hốc hác, mí mắt to và buồn suốt 10 năm qua.

“Lần đầu tiên tôi cắt không thành mí mà chỉ có đường sẹo. Khoảng một năm sau, tôi cắt lại. Tuy nhiên, lần này hốc mắt lại sâu hơn do lấy nhiều mỡ. Nhiều người nhận xét tôi cắt bị hư. Mí to, rất to nhưng khi nhìn lên thì mắt trông buồn. Ở tuổi tứ tuần, tôi chỉ khao khát có được đôi mắt hai mí rõ ràng, không mong ước gì hơn” chị Loan bộc bạch.

Đôi mắt buồn sau hai lần thẩm mỹ là nỗi ám ảnh chị Loan suốt 10 năm qua.

Nhờ được bạn bè khuyên nhủ nên đặt niềm tin vào các bác sĩ thẩm mỹ thêm một lần nữa, chị Loan tìm đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc theo lời giới thiệu để giao đôi mắt hai lần cắt mí hỏng. Sau thăm khám, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Minh - Trưởng khoa thẩm mỹ mắt - nhận định, để đôi mắt đẹp, kỹ thuật viên thẩm mỹ phải có kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là nhận định lúc ban đầu.

"Trường hợp của chị Loan cầ tái phẫu thuật, tiến hành sắp xếp cấu tạo giải phẫu của mắt trở lại bình thường, trả lại đường mí tự nhiên, đôi mắt mở to tròn và long lanh hơn”, bác sĩ Minh nói thêm.

Sau thẩm mỹ lại, chị Loan đã từ giã đôi mắt buồn đã gắn với chị nhiều năm qua. Khi xuất hiện tại trường quay "Nhan sắc mới - Khởi đầu mới", diễn viên hài Thanh Vân - khách mời trong số phát sóng kỳ - không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ngoại hình hiện tại của chị. “Đôi mắt chị Loan sau thẩm mỹ rất tự nhiên. Tôi mừng cho chị, đáng lẽ chị phải được đẹp như vậy từ mười năm về trước rồi”, diễn viên nói.

Chị Tạ Thị Loan trước và sau cắt mí mắt tại JW.

Chị Loan thấy may mắn khi tìm đúng địa chỉ thẩm mỹ và bác sĩ giỏi để sửa lại đôi mắt trước đây. Chị bày tỏ: "Trong 10 năm qua, có lúc tôi tuyệt vọng nhưng giờ thì hạnh phúc”.

Đồng cảm với trường hợp của chị Tạ Thị Loan, diễn viên hài Thanh Vân cho biết: “Trước đây, tôi ít quan tâm đến ngoại hình và câu chuyện làm đẹp, cứ lo tạo dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và con cái. Tuy nhiên, đến năm 32 tuổi, tôi nhận thấy mình bắt đầu xuống dốc. Lúc đó, mới giật mình nghĩ đến việc chăm chút bản thân nhiều hơn”.

Diễn viên hài cho rằng, thế hệ 7X, 8X làm đẹp là hoàn toàn hợp lý và đáng trân trọng. Bởi khi đạt đến ngưỡng nào đó trong cuộc sống, phụ nữ cần được cải thiện chính mình.

Chị Tạ Thị Loan chia sẻ câu chuyện hai lần thẩm mỹ tại trường quay "Nhan sắc mới - Khởi đầu mới".



