8 chế độ ăn kiêng kỳ lạ của sao

Tâm sự trên tờ Eating Well, ngôi sao phim Mamma Mia! Amanda Seyfried cho biết, cô thực hiện biện pháp ăn tái và sống nhằm giữ vóc dáng chuẩn mực. Với chế độ này, người đẹp chỉ dùng hoa quả, rau xanh và không thực phẩm nào được nấu quá 48 độ C. Bạn sẽ không phải lo lắng cơ thể nạp quá nhiều calo hay chất béo mà vẫn có thể ăn no.