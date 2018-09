6 dưỡng chất cần thiết giúp da trắng sáng

Collagen, vitamin C, protein nhau thai... giúp bổ sung dinh dưỡng cho làn da, tăng sự đàn hồi, săn chắc và trắng mịn.

1. Protein nhau thai



Việc sử dụng protein nhau thai đã được áp dụng từ nhiều thập kỷ. Ngay cả nữ hoàng Cleopatra cũng biết đến sức mạnh làm trắng da của nhau thai. Nhau thai là một cơ quan giúp hỗ trợ thai nhi trong bụng mẹ bằng cách kết nối vào thành tử cung để cung cấp các chất dinh dưỡng và oxy, đồng thời bài tiết chất thải.

Protein nhau thai có thể tìm thấy trong cơ thể người và động vật. Thành phần này rất phổ biến trong các sản phẩm làm trắng da, đặc biệt trong thuốc. Nó hoạt động bằng cách khai thác và chuyển đổi tế bào da cũ thành loại trẻ trung và tươi mới hơn, tạo ra một làn da trắng sáng rõ rệt. Khi loại protein này tiếp xúc với cơ thể, các tế bào da sẽ được tái tạo gần như ngay lập tức.

2. Collagen



Một loại protein hiện hữu trong tất cả các cơ quan và mô cơ thể là collagen. Nó thực sự mang lại cho làn da sự đàn hồi, săn chắc. Qua thời gian, các nghiên cứu cho thấy, có tới 30 loại collagen khác nhau nhau, trong đó collagen loại 1 được coi là tốt nhất trong việc chăm sóc da, ngăn ngừa lão hóa và kích thích làm trắng. Theo quá trình lão hóa, việc sản xuất collagen cũng giảm liên tục, làm tăng sự xuất hiện của các nếp nhăn. Các dấu hiệu này có thể bị làm chậm lại khi chúng ta bổ sung collagen cho cơ thể.



3. Vitamin C



Vitamin C hầu như có mặt ở tất cả các loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Trong thực tế, vitamin C đóng vai trò quan trọng nhất so với các loại vitamin khác. Nó có khả năng chống oxy hóa hiệu quả và có tác dụng trong quá trình làm trắng da. Vitamin hoạt động bằng cách làm giảm sự sản sinh của hắc tố melanin, để ngăn chặn tác hại của tia mặt trời. Đồng thời, Vitamin C cũng giúp tăng cường sản xuất collagen để đảo ngược các dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn.

4. Chiết xuất từ măng tây



Măng tây là loại rau luôn xuất hiện trong các thực đơn dành cho người ăn kiêng. Nó chứa ít calo, nhiều vitamin và khoáng chất, cung cấp dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể. Măng tây cũng giúp tăng cường tuần hoàn, làm sạch và giải độc cơ thể. Chiết xuất từ măng tây giúp làn da sáng và khỏe mạnh vì nó chứa nhiều vitamin C, B và các chất khác.



5. Glutathione



Glutathione có tác dụng ức chế melanin, loại sắc tố gây xỉn da, và do đó khiến làn da trắng hơn. Glutatione cũng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ chúng ta khỏi các gốc tự do. Glutathione đôi khi có trong xà phòng, sữa tắm, mỹ phẩm... nhưng nhiều người lựa chọn bổ sung bằng cách uống thuốc. Nó hoạt động tùy từng loại da, nhưng sau khoảng một đến hai tháng, sự khác biệt là khá rõ rệt và có thể nhìn thấy được.

6. Metathione



Một thành phần khác có tác dụng làm sáng da là metathione. Chất này là sự bổ sung của Glutathione nên về cơ bản, hai thành phần có lợi ích tương tự. Metathione là một chất chống oxy hóa, hoạt động để giảm số lượng melanin được sản xuất. Tại Nhật Bản, đây cũng là một chất luôn có trong thực phẩm chức năng, nhằm đem lại làn da sáng, khỏe mạnh.

Thái An (WoS)