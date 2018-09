5 tuyệt chiêu làm đẹp tự nhiên của sao

Nữ ca sĩ Jessica Simpson tâm sự cô "nghiện" phương pháp massage chân bằng cá nhỏ ở châu Á. Giọng ca Where Are You chăm chỉ đi xa để thực hiện được cách dưỡng da này do Mỹ cấm dùng cá làm đẹp ở hơn 10 bang vì đôi khi nó có thể gây nhiễm trùng cho da và truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm.