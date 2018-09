4 lưu ý để gọt mặt V line đúng chuẩn Hàn

Gọt mặt V line 3D là dịch vụ phẫu thuật được phái đẹp yêu thích. Tuy nhiên, đa số chị em vẫn còn e ngại về hiệu quả sau khi thẩm mỹ.

Bên cạnh các phương pháp thẩm mỹ khác như độn cằm, hạ gò mà, nâng ngực nội soi, gọt mặt V line 3D được phái đẹp ưu ái hơn bởi khuôn mặt thon gọn, thanh thoát tôn lên nét quý phái, sang trọng của người phụ nữ.

Theo nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM cho biết: “Gọt mặt V line là một phương pháp đòi hỏi tính an toàn cao, bởi khi phẫu thuật các bác sĩ sẽ phải can thiệp trực tiếp vào phần xương hàm, từ đó điều chỉnh hàm vuông trở nên thon gọn và mềm mại". Do đó, bạn cần cẩn trọng trong khâu lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ trước khi thực hiện.

Nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM.

Dưới đây là những lưu ý bạn cần nắm rõ về gọt mặt Vline 3D:

Thực hiện trong bệnh viện: gọt mặt V line 3D là phẫu thuật khá phức tạp, phải thực hiện gây mê trong quá trình phẫu thuật. Theo quy định của Bộ Y tế, gọt mặt V line bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện. Bởi chỉ ở đây mới được cấp phép gây mê cũng như đảm bảo các điều kiện y tế đạt chuẩn an toàn như: phòng mổ vô trùng, trực cấp cứu, chăm sóc hậu phẫu… Bên cạnh đó, các ca phẫu thuật thẩm mỹ để đảm bảo an toàn buộc phải thực hiện tại cùng một địa điểm, từ khâu tư vấn, xét nghiệm, tới khâu phẫu thuật.

Ngoài ra, bệnh viện phải được trang bị các máy móc thiết bị cần thiết như sau:

Máy X quang 3D conebeam CT, máy Pano Cepha: để xác định, phân tích đặc điểm hình dáng xương hàm, độ xốp của xương, đồng thời xem xét phần cần phải chỉnh sửa một cách chính xác. Nếu không có 2 thiết bị này thì không thể phân tích chính xác cấu trúc xương hàm, dây thần kinh hàm dưới và vị trí cắt xương dẫn tới biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật gọt mặt V line.

Bản phân tích của Emily Linh tại Bệnh viện thẩm mỹ KIM trước khi tiến hành phẫu thuật.

Phần mềm chuyên dụng phân tích hàm mặt Vceph của Mỹ: phân tích chính xác cấu trúc xương hàm, xác định được hệ thống dây thần kinh cũng như vị trí cắt xương. Nếu không sử dụng phần mềm này thì đồng nghĩa là bác sĩ chỉ “mổ mò" dựa vào cảm tính và ước lượng sẽ rất nguy hiểm.

Máy cắt xương siêu âm Aesculap High Speed: giúp hỗ trợ quá trình thực hiện được an toàn và chuẩn xác, giúp việc cắt xương không gây đau hay chảy máu. Hơn nữa, do lưỡi cắt rất mỏng, bén, vì vậy không làm tổn thương vùng phẫu thuật, không tạo bột xương và vết thương sẽ nhanh chóng lành, tình trạng sưng nề cũng giảm nhanh.

Người mẫu ảnh Emily Linh xinh đẹp hơn sau khi gọt mặt V-line, nâng mũi S line tại KIM Hospital do bác sĩ Nam thực hiện.

Là kỹ thuật hiện đại giúp khắc phục những yếu điểm trên khuôn mặt một cách toàn diện nhưng thẩm mỹ gọt mặt V-line cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi thực hiện. Vì vậy, để tránh được những mối nguy hại đó, bạn không nên bỏ qua các lưu ý trên.

Tại Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM là địa chỉ được Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền về bài viết kỹ thuật gọt mặt V-line 3D của nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam.

Bằng việc hợp tác và trao đổi chuyên môn với nhiều bệnh viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc, Bệnh viện thẩm mỹ KIM là địa chỉ đáng tin cậy, đã được Bộ Y tế cấp phép thực hiện từ phẫu thuật thẩm mỹ đại phẫu như nâng ngực nội soi 3D, phẫu thuật hàm hô móm, gọt mặt Vline 3D, hút mỡ toàn thân tới tiểu phẫu như thẩm mỹ mắt Midface, bấm mí, nhấn mí, lấy bọng mỡ mắt, làm mỏng môi dày, căng da mặt bằng chỉ….

