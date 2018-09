3 xu hướng make-up 'gây bão' tại Hàn Quốc

Phụ nữ tại xứ sở kim chi tin rằng, bọng mắt lớn sẽ giúp 'cửa sổ tâm hồn' biết cười và đáng yêu hơn.

1. Aegyo Sal

Nếu như trước đây, bọng mắt to bị cho là dấu hiệu của tuổi tác, khiến phụ nữ tìm mọi cách trang điểm để che đậy thì ngày nay, mọi chuyện đã thay đổi. Trào lưu tạo bọng mắt to xuất hiện tại Hàn Quốc và được gọi với cái tên Aegyo Sal (đôi mắt biết cười). Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt yêu thích phong cách Aegyo Sal và cho rằng, bọng mắt to mới mang đến một đôi mắt biết cười, tràn đầy sức sống và cuốn hút.

Các cô gái Hàn Quốc sử dụng phương pháp make-up để tạo bọng mắt tạm thời. Họ sử dụng phấn có tông màu da hoặc sáng hơn một chút, đánh tạo khối giúp bọng mắt từ từ hiện lên. Hoặc cũng giống như miếng dán kích mí, việc tạo bọng mắt to cũng sử dụng một công cụ gần giống như vậy. Bằng một miếng dán mỏng và nhỏ, dán dưới mắt để phần da thịt này phồng lên, tạo bọng tự nhiên như thật.

2. Puppy eyes

Nếu như trang điểm cat-eyes (mắt mèo) có phần đuôi mắt hất lên thì puppy-eyes (mắt cún) lại hướng xuống, giúp tạo phong cách dễ thương, đáng yêu. Để sở hữu đôi mắt puppy bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Dùng tay tán đều sáp nhũ màu để tạo độ bóng cho mắt.

Bước 2: Sử dụng phấn mắt nhũ vàng nhạt để tán phần mí trên và dưới.

Bước 3: Phủ đều phấn nâu ở mí dưới để tạo bọng mắt giả - xu hướng cực hot trong giới trẻ Hàn.

Bước 4: Kẻ eyeliner theo đường viền của mí mắt trên, kéo dài và tạo một vùng tam giác nhỏ liên kết mí trên và dưới.

Bước 5: Dùng kẹp mi, sau đó chuốt mascara từ giữa xuống dần đuôi mắt và cả mi dưới.

Bước 6: Để có một đôi mắt puppy hoàn hảo, bạn nên dán thêm mi giả ở mí dưới. Đôi mắt to tròn, hơi ướt sẽ khiến không chàng trai nào có thể rời mắt khỏi bạn.

3. Gradient lips

Xu hướng gradient lips (son lòng môi) từng làm mưa làm gió tại Việt Nam vài năm trước đây và cũng bắt nguồn từ Hàn Quốc. Cho tới bây giờ, xu hướng này vẫn được phụ nữ Hàn “nung nóng” bởi nó tạo cho các nàng đôi môi đỏ, hồng tự nhiên rất dễ thương.

Để tạo phong cách gradient, đầu tiên là bạn làm sạch đôi môi. Tiếp theo, thoa son màu nude hoặc tốt hơn là dùng lip concealer (son che khuyết điểm) thoa đều lên môi và chấm son dưỡng vào phía trong của môi trên và dưới. Kế tiếp, bạn thoa đều son dưỡng ngang qua môi và dùng ngón tay hoặc tăm bông kéo từ trong ra phía ngoài. Cuối cùng, các nàng đánh son bóng tạo độ gợi cảm cho đôi môi ngọt ngào.

Lê Hằng