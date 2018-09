10 thỏi son matte khiến phái đẹp mê mẩn

Maybelline Creamy Matte in All Fired Up: 8 USD Dòng son Creamy Matte của Maybelline là một gợi ý hoàn hảo cho những cô nàng mới trang điểm nhờ mức giá vô cùng hợp lý. Chất lượng son khá, lên màu tốt nhưng không giữ màu lâu. Màu son cam ấm All Fired Up được đánh giá rất cao.