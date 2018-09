10 thỏi son giá dưới 500.000 đồng chất lượng xịn không thua kém hàng cao cấp

MOI - Hongocha's Secret: Đây là dòng son lì do thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam - M.O.I hợp tác sản xuất cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. "Nữ hoàng giải trí" dành hơn 8 tháng cùng các chuyên gia Hàn Quốc sáng tạo công thức từ việc kết hợp hơn 100 màu son thịnh hành trên thị trường. Set 6 thỏi son cá tính này tượng trưng cho phong cách của Hồ Ngọc Hà với các màu: HNH's Red, What is love, Girl's night, Keep me in love, My baby, Destiny. Độc giả của Ngoisao.net có thể sở hữu trọn bộ set 6 thỏi son cá tính này với giá 1,529 triệu đồng (giá bán lẻ 329.000 đồng một cây). Đặt hàng tại đây.