10 thói quen giúp hạn chế mụn

Mụn sẽ được kiểm soát nếu bạn chú ý ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, không sờ nặn...

1. Không nặn mụn

Thói quen này khiến mụn rất khó lành, thậm chí còn bị sưng tấy, viêm đỏ. Không những thế, việc bạn dùng tay nặn mụn rồi chạm lên các vùng da khác còn khiến cho vi khuẩn lan rộng, tình trạng mụn thêm trầm trọng. Về lâu dài, nó dẫn đến hệ quả là việc trị mụn khó khăn hơn và gây nên sẹo.

2. Không chạm vào mặt

Đôi tay của chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nhiều vi khuẩn, nếu dùng tay chạm vào mặt thì da sẽ phải hứng chịu một lượng vi khuẩn lớn từ bàn tay. Nó không chỉ làm tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn như viêm lỗ chân lông, viêm da dị ứng, vẩy nến... mà còn là tác nhân gây nên mụn cho những phần da chưa nổi mụn.

3. Uống đủ nước

Các bác sĩ khuyên bạn nên uống từ 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày (khoảng 2 lít nước). Uống đủ lượng nước hàng ngày sẽ giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, để làn da thêm khỏe mạnh và thải độc tố cơ thể.

Bên cạnh đó, hãy loại bỏ các thức uống có đường trong chế độ ăn uống của bạn bởi đường gây tăng vọt insulin, kích thích sản xuất hormone mụn nhất định. Hạn chế uống sữa vì nó có chứa một số hormone có thể gây ra mụn trứng cá. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên uống sữa, mà hãy chú ý tới lượng sữa tiêu thụ mỗi ngày.

Nếu bạn không thích nước tinh khiết, hãy thử uống trà xanh, chất chống oxy hóa trong trà sẽ làm mát da, lọc bỏ độc tố, làm sáng và căng mịn da.

4. Không rửa mặt quá nhiều

Rửa mặt quá nhiều sẽ làm cho da mặt khô, dẫn đến sản sinh thêm nhiều dầu và càng làm mụn trở nên nghiêm trọng.

Hãy nhớ sử dụng kem dưỡng ẩm sau mỗi lần rửa mặt để cung cấp độ ẩm cần thiết khiến da sáng, khỏe hơn. Lưu ý, sử dụng kem dưỡng ẩm cho da nhờn để tránh gây tắc nghẽn lỗ chân lông làm tình trạng mụn thêm tồi tệ.

5. Chế độ ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn hoạt động tốt và đẩy lùi mụn trứng cá. Hãy ăn thật nhiều trái cây và rau quả, một lượng lớn diệp lục trong rau có tác dụng làm sạch cơ thể, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Ăn những thực phẩm có chứa axit béo omega- 3. Các chất béo lành mạnh như omega-3 sẽ giúp chống lại triệu chứng sưng, viêm và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh.

6. Sử dụng vitamin điều độ

Khoa học đã chứng minh rằng, cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể không chỉ giúp bạn khỏe mạnh mà làn da cũng trở nên đẹp hơn. Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy, khi cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin A sẽ làm giảm các nếp nhăn và hạn chế mụn trứng cá. Vitamin C giúp phục hồi tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, giúp cho da được săn chắc, làm chậm tiến trình lão hóa da. Vitamin E còn làm tăng hoạt động miễn dịch của cơ thể và có đặc tính kháng viêm.

7. Sử dụng nước hoa hồng cho da nhờn

Nước hoa hồng sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông sau khi làm sạch bụi bẩn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các loại nước hoa hồng chứa nhiều cồn bởi chúng sẽ lau sạch lượng dầu có trên da, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều dầu sản sinh cùng mụn trứng cá hơn.

8. Tránh căng thẳng

Khi căng thẳng kéo dài, hệ thần kinh dễ bị tác động gây ra sự rối loạn nội tiết tố, mồ hôi và lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn. Tất cả những nguyên nhân này có thể dẫn đến mụn trứng cá xuất hiện.

Hãy cân bằng cuộc sống bằng cách học yoga, thiền định và cười thật nhiều.

9. Ngủ đủ

Khi bạn ngủ, da có thể tự đổi mới và phát triển, từ đó chúng sẽ tươi sáng và khỏe mạnh hơn. Thiếu ngủ cũng chính là thủ phạm gây mụn trứng cá. Một giấc ngủ ngon và sâu sẽ giúp cung cấp đủ dinh dưỡng cho tế bào da hoạt động cân bằng, làm chậm quá trình lão hóa da. Ngoài ra, giấc ngủ sâu giúp điều chỉnh tâm sinh lý khiến cho da bóng mịn và đàn hồi tốt.

Bên cạnh đó, hãy giữ gìn vệ sinh chăn, ga, gối, đệm bởi dù phòng ngủ của bạn luôn được đóng kín, lượng dầu, mồ hôi tiết ra và các vi khuẩn, bụi bẩn từ cơ thể chúng ta khi tiếp xúc với chăn, ga, gối, đệm có thể lan ngược trở lại và gây hại cho làn da mụn khi nằm ngủ.

10. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thể thao không chỉ tốt cho sức khỏe và cơ bắp mà còn có những hiệu quả đáng kể đến làn da. Các vận động giúp da bài tiết nhiều độc tố, lưu thông máu để máu đưa ôxy và các chất dinh dưỡng đến da, giúp da được nuôi dưỡng tốt và săn chắc, khỏe mạnh hơn.

Đừng quên tắm và rửa mặt sạch sau khi tập bởi mồ hôi và cặn bẩn có thể gây bít lỗ chân lông.

Thu Trang