Thí sinh Next Top hào hứng với diện mạo mới

Bắt nhịp cảm hứng từ các xu hướng tóc mới nhất trong mùa Xuân Hè 2015, các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp của TRESemmé đã mang đến cho các thí sinh Vietnam’s Next Top Model diện mạo mới, giúp khắc họa rõ nét thêm cá tính của mỗi người. Đây là thương hiệu chăm sóc và tạo kiểu tóc chuyên nghiệp đến từ Mỹ, đã đồng hành với nhiều sàn diễn, sự kiện thời trang uy tín trên thế giới như New York Fashion Week, Asia Next Top Model và ở Việt Nam như Elle fashion Show.