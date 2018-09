Will tiết lộ phải ăn kiêng, tập gym đều đặn vì 'chỉ hít thở cũng béo'

Will và An Nguy được mời làm host chương trình truyền hình 'Cuộc chiến mỹ vị'. Đã lâu mới trở lại với vai trò MC, cựu thành viên nhóm 365 tỏ ra rất hào hứng. An Nguy thì trông đợi được nếm thử các món ăn mới do dàn đầu bếp hot boy thực hiện.