Will không đóng cùng Kaity Nguyễn trong MV 600 triệu đồng

Sau thời gian dài ấp ủ, chiều 10/8, ca sĩ Will ra mắt sản phẩm mới – MV Tận cùng nỗi nhớ. Nam ca sĩ mặc lịch lãm xuất hiện bên bạn diễn trẻ An Vy trong buổi họp báo công bố "đứa con tinh thần" tại TP HCM.

Kaity Nguyễn - "bạn gái tin đồn" của Will - vắng mặt với lý do bận quay phim ở xa. Nói về mối quan hệ với hot girl Em chưa 18, Will phủ nhận chuyện cả hai yêu nhau. Anh cho biết tình cảm giữa họ vẫn dừng ở mức bạn bè trong sáng. "Năm trước chúng tôi hay gặp nhau vì cả hai đều rảnh, ít show. Bây giờ ai cũng phải lo công việc nên hiếm khi đi chung được. Chúng tôi chưa yêu nhau thì sao có đã chuyện chia tay. Tôi trân trọng tình bạn với Kaity", Will giải thích khi bị nghi đã "đứt gánh" với Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn từng đóng MV 'Nơi ta chờ em' của Will, năm 2017.

Nam ca sĩ dành nhiều lời khen về khả năng diễn xuất và tính cách nghiêm túc, chỉn chu của bạn diễn mới An Vy. Cô gái này từng đóng nhiều phim hài của nhóm FapTV. MV Tận cùng nỗi nhớ được Will đầu tư thực hiện với kinh phí 600 triệu đồng. Đây là sản phẩm đầu tiên Will hợp tác cùng nhạc sĩ trẻ Andiez Nam Trương - Á quân Sing my song 2018. Andiez từng là fan của nhóm 365. Vài năm trước, khi chưa nổi tiếng, nhạc sĩ trẻ đã nhắn tin cho Will, tha thiết mong một lần nam ca sĩ và các thành viên nhóm 365 hát ca khúc do anh sáng tác. "Giờ điều ước của Andiez đã thành hiện thực rồi đó", Will tiết lộ tin nhắn vui anh gửi cho Andiez gần đây.

Ca khúc Tận cùng nỗi nhớ thuộc thể loại pop ballad, được Will và người quản lý lên ý tưởng thực hiện, đạo diễn Vũ Hồng Thắng chỉ đạo diễn xuất. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Will với âm nhạc sau thời gian im ắng. Hơn nửa năm nay anh bận rộn quay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dẫn hai gameshow Tần số tình yêu, Đấu trường âm nhạc. Will dự định cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ ra thêm một MV có tiết tấu sôi động, vui tươi.

Will sánh đôi bạn diễn An Vy dự buổi ra mắt MV 'Tận cùng nỗi đau' tại TP HCM, chiều 10/8. Ảnh: Maison de Bil.

Ca sĩ Will tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc 365, cùng Isaac, S.T và Jun Phạm. Hiện Will hoạt động độc lập, tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, đóng phim và làm MC. Từ khi tách ra solo, anh đã phát hành các MV Nơi ta chờ em, Khi ta có nhau, Hai thế giới và đóng nhiều phim như: Chờ em đến ngày mai, Dạ cổ hoài lang, Em chưa 18...