Vợ Sao Mai Hoàng Tùng rơi nước mắt kể về biến cố chồng bị u não

Bà xã của ca sĩ Hoàng Tùng xúc động khi nhắc về khoảng thời gian chồng bị chẩn đoán u não và có thể chỉ sống được vài năm.

Chiều 16/1, Sao Mai Hoàng Tùng tổ chức họp báo giới thiệu album thứ ba trong sự nghiệp mang tên Khúc xưa. Kiều Ngân - bà xã của nam ca sĩ - đứng ra chuẩn bị, lo liệu mọi việc trong sự kiện. Cô đứng lặng lẽ một góc, chăm chú dõi theo chồng say sưa nói về sản phẩm âm nhạc mới trên sân khấu. Khi bất ngờ được hỏi về những biến cố từng trải qua với Hoàng Tùng trong 10 năm chung sống, Kiều Ngân rơi nước mắt và nghẹn lời. Đỡ lời cho vợ, nam ca sĩ chia sẻ vợ chồng anh từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và vợ anh dù là một biên tập viên kỳ cựu vẫn không giấu được xúc động khi nhớ về những kỷ niệm ấy. Theo Hoàng Tùng, biến cố khiến bà xã nghẹn lời chính là việc anh bị chẩn đoán u não hồi năm 2008.

Ca sĩ Hoàng Tùng tại buổi họp báo ra mắt album 'Khúc xưa'.

Thời điểm đó, nam ca sĩ vừa ra album đầu tay và cũng mới cưới vợ. Việc bị chẩn đoán u não và có thể chỉ sống được 3-5 năm như tiếng sét đánh ngang tai khiến cuộc sống của vợ chồng anh đảo lộn. Chia sẻ với Ngoisao.net, Hoàng Tùng cho biết anh từng có cảm giác mình sẽ chết. Điều anh lo lắng nhất khi đó không phải là cho mạng sống của mình mà là về vợ. "Tôi chỉ sợ nếu mình chết thì vợ sẽ là người thiệt thòi nhất vì cô ấy lúc đó mới có bầu được mấy tháng", nam ca sĩ nói.

Lục lại ký ức của mình 10 năm trước, Kiều Ngân cho biết khoảng thời gian bác sĩ chưa xác định được Hoàng Tùng bị u lành hay u ác đối với cô rất nặng nề. Mỗi đêm, cô đều chờ chồng ngủ say rồi lặng lẽ ôm chặt anh và khóc vì sợ không còn có thể ôm anh được lâu nữa. "Tôi chờ anh ấy ngủ say mới dám khóc và không dám khóc thành tiếng vì sợ anh ấy thức giấc và biết được", bà xã của Hoàng Tùng nhớ lại. Dù vậy, Kiều Ngân vẫn thỉnh thoảng bị chồng bắt gặp lúc rơi nước mắt. Mỗi lần như thế, anh đều nói cô rằng: "Em không việc gì phải khóc. Nếu có chuyện gì xảy ra, em lúc nào cũng phải vững vàng". Hoàng Tùng sau đó may mắn "gặp thầy gặp thuốc" và trải qua ca mổ u não thành công.

Kiều Ngân - bà xã của Hoàng Tùng - từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh năm 2001 và hiện là biên tập viên âm nhạc của VTV.

Tuy nhiên, những biến cố về sức khỏe của Hoàng Tùng không dừng lại ở đó. Đến khi ra album thứ hai, anh bị viêm phổi nặng. Kiều Ngân nhớ lại những đêm chồng nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Thấy chồng sốt cao đùng đùng và bệnh nhân nhập viện nằm cạnh anh qua đời, cô chỉ biết ôm chặt bác sĩ và kêu "Anh ơi, cứu chồng em với!". Khi nghe bác sĩ nói "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, giờ chỉ dựa vào ý chí của anh ấy thôi", cô chỉ biết hy vọng. Cô ra sức động viên chồng vì biết tinh thần của người bệnh là quan trọng nhất. "Sau nhiều ngày đêm không ăn được gì, anh ấy nói thèm ăn na. Tôi xúc cho anh ấy ăn mà nước mắt cứ rơi vì nghĩ ăn được thế này nghĩa là sống rồi. May mắn là cuối cùng anh ấy cũng vượt qua được", Kiều Ngân nhớ lại.

"Mọi người nhìn vào thì cứ nghĩ tôi là chỗ dựa vững chắc của anh Tùng nhưng thực ra anh Tùng mới là chỗ dựa vững chắc của tôi vì người phụ nữ nào cũng yếu đuối cả", Kiều Ngân chia sẻ. Bà xã của ca sĩ Hoàng Tùng cho biết, khi biến cố xảy ra, ông xã là người động viên cô nhiều hơn. Sự kiên cường của anh cùng với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè giúp cô lấy lại được tinh thần chiến đấu. "Nhiều khi tôi có cảm giác tuyệt vọng nhưng rồi lại nghĩ không thể cho mình rơi xuống đáy vực được vì một người tốt, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người như anh thì không thể gặp rủi ro được. Có thể đây chỉ là thử thách gì chăng". Mỗi lần ra album, chồng đều bị bệnh nặng nên lần này khi Hoàng Tùng ra album thứ ba và chỉ bị ốm nhẹ, Kiều Ngân hy vọng sau này anh sẽ không còn ốm đau nữa.

Gia đình nhỏ của Hoàng Tùng - Kiều Ngân.

Nhìn lại những gì đã trải qua, Hoàng Tùng chia sẻ anh luôn trân trọng những gì bà xã đã làm cho mình. Hoàng Tùng và Kiều Ngân kết hôn năm 2008, hiện đã có 2 cậu con trai 9 tuổi và 2 tuổi. Trước khi kết hôn, Kiều Ngân từng theo đuổi con đường ca hát và giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2001. Hoàng Tùng hiểu rằng Kiều Ngân có tài năng nhưng đã phải hy sinh sự nghiệp để lui về phía sau làm hậu trường cho chồng. Thêm vào đó, cô luôn ủng hộ đam mê và con đường âm nhạc của anh. Chính vì vậy, anh luôn hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định thực hiện bất cứ dự án nào.

Album Khúc xưa là dự án âm nhạc được ca sĩ Hoàng Tùng ấp ủ hơn một năm nay. Khúc xưa bao gồm 10 bản tình ca nổi tiếng, có chất xưa cũ của những hoài niệm như Bây giờ tháng mấy, Rồi mai tôi đưa em đi, Nửa hồn thương đau, Mùa thu chết, Khúc thụy du, Kỳ diệu... Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Sao Mai Hoàng Tùng với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và nhạc sĩ Duy Cường. Với việc ra mắt một album nhạc xưa, Hoàng Tùng khẳng định, anh không muốn đóng khung mình với một dòng nhạc nào mà muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Hoàng Tùng từng đoạt giải nhất Sao Mai 2003 và có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc thính phòng, cổ điển.

Hoàng Tùng hát "Mùa thu chết' Hoàng Tùng hát 'Mùa thu chết'