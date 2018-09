Võ Hoàng Yến nhập viện vì bị lật ô tô

Thí sinh Vương Anh từng tham gia cuộc thí Siêu mẫu 2013 đăng lên trang cá nhân của Hoàng Yến: "Cô giáo có bị sao không vậy? Are you ok?". Ngoài ra anh chàng còn bình luận thêm: "Siêu mẫu Hoàng Yến vừa bị lật xe. Hiện cấp cứu và có một người bạn tên Hương đang ở bên túc trực". Theo một số nguồn tin từ phía bạn bè Hoàng Yến, cô vừa trở về nhà sau một bữa tiệc cùng bạn bè. Tuy nhiên nguyên nhân khiến cô bị lật xe vẫn chưa được làm rõ và đang được công an điều tra.