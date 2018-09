Võ Hoàng Yến đi cấp cứu vì đau cột sống khi đang quay The Face

Chứng căng cơ cột sống tái phát khiến nữ huấn luyện viên đau đớn đến bật khóc.

Trong ngày tuyển sinh thứ tư của chương trình The Face tại Hà Nội vào 6/6, siêu mẫu Võ Hoàng Yến tiếp tục gặp vấn đề về sức khoẻ. Khi đang ghi hình, chứng căng cơ cột sống tái phát buộc cô phải xin tạm ngừng quay. Tuy nhiên khi đã nằm nghỉ ngơi, cơn đau vẫn không giảm khiến Võ Hoàng Yến bật khóc vì đau đớn.

Võ Hoàng Yến được ban tổ chức chăm sóc.

Cuối giờ chiều, ban tổ chức phải nhanh chóng đưa Hoàng Yến vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, hai huấn luyện viên Thanh Hằng, Minh Hằng và host Nam Trung vẫn tiếp tục phần ghi hình. Đến khoảng 20h, Hoàng Yến trở lại trường quay. Sau khi nghỉ ngơi thêm khoảng một tiếng, cô cố gắng tiếp tục công việc để không ảnh hưởng tiến độ của ban tổ chức.

Võ Hoàng Yến bị đau cột sống

Võ Hoàng Yến được đưa đi cấp cứu

Đây là lần thứ hai liên tiếp Hoàng Yến bị đau cột sống tại The Face 2018. Trong buổi ghi hình ở TP HCM cách đây ít ngày, Võ Hoàng Yến quằn quại vì cơn đau sau một ngày làm việc. Thành viên ban tổ chức phải xoa bóp lưng để cô có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến 3h sáng, Hoàng Yến phải rời khỏi địa điểm ghi hình về nghỉ ngơi dù chưa casting xong.

Hoàng Yến cho biết, bác sĩ chẩn đoán cô bị giãn tĩnh mạch, đau rút cơ cột sống, có nguy cơ dẫn tới thoát vị đĩa đệm.

Bác sĩ cấp cứu cho Võ Hoàng Yến.

Nhiều khán giả lo ngại Võ Hoàng Yến khó có thể đảm nhận tốt vai trò huấn luyện viên tại The Face năm nay vì lý do sức khoẻ. Bởi trong thời gian tiếp theo, 3 huấn luyện viên phải hướng dẫn thí sinh trải qua các thử thách chụp ảnh, catwalk...



Riêng ban tổ chức dù khá lo lắng nhưng vẫn tin tưởng Hoàng Yến sẽ hoàn thành tốt công việc. Trước đó, ở mùa giải Vietnam’s Next Top Model 2017, Hoàng Yến từng được đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm cao khi cố gắng thị phạm cho thí sinh dù đang bị đau khớp chân.

Anh Tuấn