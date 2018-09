Vợ cũ Lam Trường có thể đã tái hôn

Ngô Ý An úp mở trên trang cá nhân về đám cưới với người bạn thời đại học, sáng 11/1.

Sáng sớm 11/1, vợ cũ Lam Trường úp mở về việc cô tái hôn trên trang cá nhân. Ngô Ý An chia sẻ 4 tấm ảnh, được cho là ảnh cưới, kèm đoạn trạng thái với chủ đề Love story in Paradise - Chuyện tình trên thiên đường.

Ngô Ý An úp mở về đám cưới trên trang cá nhân, sáng 11/1.

Ý An tâm sự, cô và người mới không phải bạn bè từ thuở nhỏ mà là bạn đại học. Tuy nhiên, sau 12 năm họ mới yêu nhau. Theo cô, nên kết hôn với người bạn tốt nhất của mình nếu muốn có một mối quan hệ lâu dài. Qua những thăng trầm của cuộc sống ngần ấy năm, trái tim đã mách bảo cho cô biết điều này là đúng.

"Bà mẹ một con" tiết lộ thêm, họ đã đám cưới trên một bãi biển với không gian riêng tư bên gia đình và bạn bè, đúng như cô từng tưởng tượng. Họ mong muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau và hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.

Ngoài những thông tin trên, Ngô Ý An không nói gì thêm về địa điểm đám cưới cũng như bất kỳ điều gì về người chồng thứ hai. Chỉ sau vài tiếng chia sẻ, Ngô Ý An nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Hầu hết đều tỏ ra vui mừng khi cô đã tìm được hạnh phúc mới.

Bạn bè vui mừng chúc tụng Ngô Ý An khi cô tìm được hạnh phúc mới. Ảnh chụp màn hình

Ngô Ý An là Việt kiều Mỹ, sinh năm 1978. Cô có vẻ đẹp cá tính, hiện đại. Ngô Ý An và Lam Trường kết hôn năm 2004, khi Lam Trường đang là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Không lâu sau đó, họ có con trai đầu lòng và đặt tên là Tiêu Kiến Văn. Sau đám cưới, Ngô Ý An về Mỹ sống để tiếp tục công việc tại một công ty thiết kế đồ họa và tiện việc chăm sóc con.

Đầu năm 2011, Lam Trường dính scandal "quan hệ ngoài luồng" với người mẫu Tuyết Ngọc. Cả hai nhiều lần bị báo chí bắt gặp tình tứ đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa từng thừa nhận mối quan hệ này. Cũng từ thời điểm đó, dư luận râm ran tin đồn Lam Trường và Ngô Ý An ly hôn khi Ý An thường bóng gió chia sẻ tâm trạng bức xúc về chồng trên trang cá nhân. Đến tận tháng 4/2011, Lam Trường mới chính thức tuyên bố, anh và Ngô Ý An đã ly hôn từ 7 tháng trước đó.

Hai năm sau, vào giữa năm 2013, Lam Trường đính hôn với Yến Phương - một cô gái xinh đẹp mới 23 tuổi. Riêng Ngô Ý An, kể từ sau cuộc hôn nhân với Lam Trường, cô tập trung vào công việc và nuôi dạy bé Kiến Văn. Ý An thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và con trai với bạn bè. Mới đây, Ý An thay đổi công việc mới, từ bỏ công ty cũ để chuyển sang làm việc tại một công ty phát triển phần mềm.

Hình ảnh Ngô Ý An mặc váy cưới trên bãi biển:

Diễm Trinh