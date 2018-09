Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 4 năm ngày cưới

Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà vừa đăng ảnh cô tình tứ tựa lưng chồng trên instagram. Nữ diễn viên viết: "I'm a proud wife of the best husband and greatest dad in the world! I love you". (Em là người vợ đầy tự hào về người chồng tốt nhất và người cha vĩ đại nhất trên thế giới! Em yêu anh). Tăng Thanh Hà còn để hashtag kỷ niệm 4 năm ngày cưới và nói 4/11 luôn là ngày cô nhớ mãi.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà làm đám cưới với doanh nhân Louis Nguyễn vào tháng 11/2012. Đám cưới của cặp đôi khi đó được tổ chức ở cả hai nơi, Việt Nam và Philippines. Sau hơn hai năm chung sống, họ đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2015. Mới đây, Hà Tăng thường xuất hiện với những bộ váy rộng thùng thình, nên nhiều người đoán cô đang mang bầu bé thứ hai. Song, Hà Tăng vốn kín tiếng nên không chia sẻ gì.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được gọi là "ngọc nữ" của điện ảnh Việt. Louis Nguyễn là con trai doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Cặp đôi được xem là đôi "trai tài, gái sắc", luôn được công chúng quan tâm, ngưỡng mộ.

Cúc Hoa