Vợ chồng Lâm Vinh Hải ly hôn sau 11 năm quen và yêu

Vợ chồng quán quân 'Thử thách cùng bước nhảy' chia tay trong sự văn minh và tôn trọng nhau.

Lý Phương Châu - vợ của Lâm Vinh Hải - bất ngờ chia sẻ, cô và nam vũ công đang làm thủ tục ly hôn. Cô không nói rõ lý do, chỉ cho biết, họ chia tay trong văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Sau ly hôn, họ vẫn là cộng sự trong công việc, bạn bè trong cuộc sống, dành cho nhau sự yêu thương như người thân trong gia đình. Họ sẽ làm tất cả để con gái của họ được lớn lên hạnh phúc nhất có thể.

Lý Phương Châu nói thêm, cô vẫn tiếp tục làm quản lý cho chồng cũ và cùng anh kề vai sát cánh để leo lên những đỉnh núi mới trong sự nghiệp. Cô mong, những ai đã yêu thương và ủng hộ Lâm Vinh Hải thì hãy tiếp tục. Bởi, chuyện cá nhân không thể làm thay đổi sự thật Lâm Vinh Hải là một nghệ sĩ tài năng, có tâm với nghề và xứng đáng được thành công.

Vợ chồng Lâm Vinh Hải tình tứ đi sự kiện cách đây đúng một tháng.

Lý Phương Châu chia sẻ, cô và Lâm Vinh Hải là cả một thời tuổi trẻ của nhau, suốt 11 năm qua. Khi đó, một người 15, một người 16 tuổi, ì ạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, hay nắm tay đi bộ mấy cây số để về nhà vì không còn tiền đón xe buýt. Họ ôm nhau, khóc cười, đối diện với muôn mặt của cuộc sống. Từ hai bàn tay trắng, họ nắm chặt tay, bên nhau vượt qua mọi khó khăn, từng bước đi lên để đến ngày hôm nay. "Mọi người thường nói câu chuyện của chúng tôi giống như trên phim. Nhưng, phim hay đời cũng có những chữ nhưng không ai muốn".

Vợ cũ Lâm Vinh Hải khẳng định, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô nói về sự việc này. Vì cô thấy mình có trách nhiệm dành cho những người yêu thương cô và Hải một câu trả lời. Đây cũng là cách để chấm dứt mọi lời đồn đoán, thêu dệt, suy diễn một cách vô căn cứ. Và cũng để chấm dứt khoảng thời gian rất stress vừa qua của họ.

Lâm Vinh Hải sinh năm 1989, được biết đến từ khi thường xuất hiện trong vũ đoàn MTE, nhảy minh hoạ cho ca sĩ Mỹ Tâm. Năm 2012, anh đăng quang So you think you can dance, dần trở thành gương mặt quen thuộc hơn. Lâm Vinh Hải từng làm giám khảo một số cuộc thi trên truyền hình. Ngoài đời, anh cưới vợ từ rất sớm và đã có một con gái, nhưng anh hiếm khi chia sẻ về đời tư. Người trong giới showbiz đều biết Lý Phương Châu vừa là vợ, vừa là quản lý của Lâm Vinh Hải.

Ngô Trác