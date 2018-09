Võ Cảnh diện 'cây' hàng hiệu, lên đường tham dự tuần lễ thời trang Milan

Võ Cảnh sinh năm 1991, cao 1,86 m. Anh được nhiều khán giả yêu mến nhờ tính cách gần gũi, thân thiện cùng gương mặt điển trai như các ngôi sao xứ Hàn. Chàng trai gốc Bình Định từng đoạt giải Đồng - Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu triển vọng tại Asia New Star Model 2014, Gương mặt đẹp tại Asian New Star Model 2014, Ngôi sao Người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn năm 2015... Năm 2016, anh còn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy qua vai nam chính Hoàng Bách trong phim điện ảnh "Sứ mệnh trái tim" của đạo diễn Đức Thịnh - tác phẩm được ví như "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt.