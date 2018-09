Việt Hương kể tội Quang Lê trước khán giả truyền hình

Nữ nghệ sĩ hài chia sẻ nam ca sĩ từng mượn chiếc xe trượt điện của cô và làm hỏng nó.

Tập 12 của "Thử tài siêu nhí" chứng kiến những màn "lột xác" của các thí sinh đến từ 4 lớp học gồm Nhạc nhẹ, Nhảy múa, Tài năng nhí và Dân ca cải lương. Ở những vòng trước, các bé đều trình diễn những bài thi đúng với sở trường của mình nhưng tập này, các giáo viên chủ nhiệm của tứng lớp thử thách học trò ở mức độ khó hơn.

Ở lớp Nhảy múa, cô giáo Huỳnh Mến thử sức cả ba học trò Mai Anh, Thảo Vy và Đông Nghi với điệu nhảy Hiphop. Mỗi bé đều sử dụng một dụng cụ kèm theo để tăng độ khó cho bản thân. Cô bé lớn tuổi nhất lớp - Mai Anh sử dụng chiếc xe trượt điện và thực hiện các điệu nhảy điêu luyện. Đó cũng là đạo cụ giúp Mai Anh ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo.

Mai Anh xuất sắc vượt qua bài múa Hiphop trên xe trượt điện.

Sau tiết mục của Mai Anh, Việt Hương tiết lộ sau khi đóng xong bộ phim Chạy đi rồi tính, cô cũng từng mua một chiếc xe trượt điện và cảm thấy rất khó cân bằng khi sử dụng loại xe này. Nữ nghệ sĩ hài còn kể tội ca sĩ Quang Lê đã mượn lại và làm hư xe của cô trước mặt khán giả. Quang Lê thành thật cho biết: "Mỗi lần ra phố Nguyễn Huệ, thấy người ta đi chiếc xe đó, chú thích lắm nhưng không đủ can đảm đứng lên đó vì đúng là chú đã làm gãy một cái rồi".

Để chứng minh độ khó trong việc điều khiển chiếc xe, MC Đại Nghĩa leo lên chạy thử phải bỏ cuộc. Mai Anh chia sẻ cô bé chỉ cần vài ngày tập là có thể làm chủ nó. Quang Lê bày tỏ sự hâm mộ với tài năng của Mai Anh và sự chỉ dạy của biên đạo múa Huỳnh Mến, anh cho biết: "Chú thích con lắm, từ thái độ trên gương mặt. Tất cả công lao ngày hôm nay chú phải nghiêng mình trước huấn luận viên của con. Cảm ơn Huỳnh Mến". Đoan Trang cũng như nghệ sĩ Việt Hương, Thanh Hằng và Quang Lê, dành cho học trò của Huỳnh Mến những lời "có cánh".

Việt Hương hào hứng kể tội Quang Lê "trên ghế nóng".

Hai học trò khác của Huỳnh Mến là Đông Nghi và Thảo Vy cũng khiến dàn giám khảo Thử tài siêu nhí xuýt xoa "năm nay là năm của dance". Tập trước, Thảo Vy gây ấn tượng khi hóa thân thành công chúa Ấn Độ nhưng tập này, cô bé mang đến tiết mục nhảy Hiphop trên đôi giày có gắn bánh trượt. Còn cô bé lúng liếng "Thị Nở" - Đông Nghi cũng thử sức mình với màn Hiphop sau nhiều tập múa đương đại. Khoác chiếc áo lông cùng bộ đồ trắng lấp lánh, Đông Nghi "thoát xác" Thị Nở để trở thành danh ca Beyoncé sang chảnh, kiêu kỳ. Với cả ba tiết mục xuất sắc, lớp Nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến giữ được quân số để bước vào vòng trong.

Trong tập này, trang phục của thầy trò Chí Thiện khiến các khán giả một lần nữa phải lên tiếng về cách "phối đồ bất chấp". Học trò của nam ca sĩ - bé Vân Anh thể hiện ca khúc Thư pháp với bộ áo tứ thân, trên đầu đội mấn có gắn hai bông hoa. Việt Hương hài hước nói: "Lúc con xuất hiện với hai cái bông trên đầu, cô thắc mắc lắm. Tại sao lại có tới hai cái bông trên đầu. Mai mua gắn lên đầu mới được". Đáp lại thắc mắc của giám khảo, Chí Thiện cho biết anh thấy hai cái bông đó rất đẹp, hợp với bộ đồ và rất thanh thoát. Tuy vậy, nghệ sĩ hài không chịu thua khi nhận xét: "Cái gu của em cũng lạ quá ha, giày thể thao mà mặc áo padersuy với nhiệt độ 41 độ". Chí Thiện cho biết bản thân rất "hy sinh với thời trang dù nãy giờ chùi mồ hôi".

Chiếc mấn đội đầu có gắn hoa của Vân Anh khiến ban giám khảo thích thú.

Bỏ qua trang phục trình diễn, ca sĩ Đoan Trang góp ý giọng ca của Vân Anh cần có sự nhấn nhá và luyến láy để đặc tả màu sắc dân gian trong ca khúc đương đại. Hai học trò khác của Chí Thiện là Văn Minh và Ngọc Giàu cũng thể hiện tròn trịa các tiết mục dự thi. Văn Minh tình cảm với ca khúc pop ballads - You raise me up, khác hẳn với chất rock từng thể hiện ở các tập trước. Ngọc Giàu lại mạnh mẽ, "máu lửa" với bản mash up We will rock you - Niềm tin chiến thắng. Mặc dù cả ba tiết mục của lớp Nhạc nhẹ đều được đánh giá cao nhưng cô bé Vân Anh phải tạm chia tay chương trình.

Cô bé 5 tuổi rưỡi Vỹ Dạ thể hiện tài năng hùng biện.

Ở lớp Tài năng nhí của ca sĩ Quốc Đại, cả Quốc Dương và Vỹ Dạ đều mang đến những tiết mục đặc sắc và cùng nắm tay nhau vào vòng trong. Trong khi Quốc Dương lần đầu vừa diễn kịch vừa hát với vở kịch cảm động về tình mẫu tử Nỗi buồn mẹ tôi thì Vỹ Dạ quay lại với sở trường vốn có là hùng biện. Cô bé diễn thuyết giới thiệu về Nhã nhạc cung đình Huế và khoe giọng với ca khúc Lý mười thương.

Thí sinh duy nhất của lớp Dân ca cải lương của nghệ sĩ Bình Tinh là Trọng Nhân cũng hoàn thành phần trình diễn của mình và giành được tấm vé vào vòng trong với vai diễn Bao Công trong trích đoạn tuồng cổ Bao Công vô lò gạch.

Trọng Nhân là thí sinh còn lại duy nhất của lớp Dân ca cải lương.

Như vậy, tập 12 của "Thử tài siêu nhí" đã chọn ra 8 gương mặt bước tiếp vào vòng trong gồm Văn Minh, Ngọc Giàu (lớp Nhạc nhẹ), Trọng Nhân (lớp Dân ca cải lương), Thảo Vy, Đông Nghi, Mai Anh (lớp Nhảy múa), Vỹ Dạ, Quốc Dương (Lớp Tài năng nhí).

Tập 13 cũng sẽ theo thể thức loại tổng hợp, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h, thứ Bảy, ngày 30/12, trên kênh THVL1. "Thử tài siêu nhí" nhận được sự đồng hành của hai nhà tài trợ là nhãn hàng Vipteen - Giúp tăng chiều cao cho trẻ và nhãn hàng An Trĩ Vương của Dược phẩm Vinh Gia và Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều.

Thu Ngân