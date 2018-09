Vẻ đáng yêu của con trai hơn một tháng tuổi nhà ca nương Kiều Anh

Ca nương Kiều Anh sinh năm 1994 trong gia đình có truyền thống hát ca trù ở Hà Nội. Cô bộc lộ năng khiếu ca hát từ sớm và trở thành ca nương, đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới từ nhỏ. Nữ ca sĩ từng gây chú ý tại Vietnam's Got Talent 2013 và The Voice 2015. Sau khi rời khỏi The Voice 2015, Kiều Anh bất ngờ kết hôn với Đặng Văn Quỳnh - cháu ngoại của phó giáo sư Văn Như Cương.