Vẻ bảnh bao của hôn phu Lan Khuê

Tuấn John là giám đốc sản xuất của The Bachelor Vietnam - chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò do Lan Khuê ngồi ghế giám khảo tuyển sinh. Anh sở hữu vóc dáng to cao, trông xứng đôi vừa lứa với Hoa khôi Áo dài 2014. Là một doanh nhân, Tuấn John chuộng phong cách lịch lãm, bảnh bao.